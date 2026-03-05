Gremio de transportistas suma más agremiados de Zumpango

Incorporación de Cometa de Oro

Zumpango, Méx.- Catalogada como una de las organizaciones mas importantes del país, con mas de 35 mil afiliados en diversas empresas, TUTRAM y Triple Alianza, incorporaron a Cometa de Oro de este municipio, que preside Braulio Barrera Casasola, sumándose a los servicio a más de 14 millones de personas.

En el evento al que asistieron líderes de 300 organizaciones de la entidad, afiliadas con «AAA» que dirige Axel García Sánchez agradeció la confianza de todas las empresas que componen hoy la gran familia del autotransporte en el país.

Señaló que “estamos para defender al gremio del autotransporte y a sus familias, ante los abusos de autoridades de cual cualquier nivel”, donde quiera que lo necesiten, puntualizó

Luego agradeció el gran trabajo de Ever del Villar y de Juan Sánchez Peláez líderes de TUTRAM y AAA, quienes han trabajado arduamente durante muchos años para que los empresarios y sus trabajadores tengan un respaldo ante las autoridades y que se respeten cabalmente sus derechos laborales y humanos.

Ever del Villar, coordinador bacional de Transportes Unidos Transformando México (TUTRAM), dijo a la familia Barrera Casasola dueños de la empresa que fundara en 1928 por Don Vicente Barrera y su distinguida esposa Florencia Casasola, que “No están solos, seguiremos unidos, de la mano con Cometa de Oro y sus trabajadores para conjuntar talentos y experiencia en favor de los usuarios del transporte nacional.