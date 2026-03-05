Disminuyen 70% delitos de alto impacto en febrero, respecto a 2019: Brugada

Presenta informe de seguridad

El mes pasado, la capital alcanzó su promedio histórico más bajo de homicidios con 1.8 casos diarios

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la presentación del Informe de Seguridad correspondiente al mes de febrero, destacando los avances de la estrategia coordinada en la capital.

Durante su intervención señaló que _”Estos resultados que se presentan muestran que la estrategia de seguridad llevada en la Ciudad de México continua avanzando”. Asimismo, expresó: “agradezco a todos los policías, mandos de toda la policía, mandos de la fiscalía general de justicia por el trabajo que se esta llevando en la ciudad. Es el resultado de un gran esfuerzo y de la coordinación que se tiene.”_

Resultados y Estadísticas de Incidencia

Brugada Molina informó que los delitos de alto impacto se redujeron un 14% respecto a 2025 y un 70% en comparación con febrero de 2019. En homicidios, la reducción fue del 22% anual y del 56% contra 2019, alcanzando un promedio de 1.8 casos al día, el mejor resultado de la administración y cifra no vista desde 2022.

En cuanto al robo de vehículos con o sin violencia, se registraron 359 casos en febrero (una baja del 28% respecto al año pasado y casi 70% contra 2019). La Jefa de Gobierno resaltó que mientras al inicio del mandato se cometían 23 robos diarios, hoy la cifra es de 13, una disminución del 43%. Por su parte, el robo con violencia bajó un 44% respecto a 2025, con reducciones en todas las alcaldías.

Justicia, Prevención y Programas Sociales

La mandataria resaltó que se trabaja bajo la premisa: “menos delitos y mas ordenes de aprehensión. menos incidencia delictiva, menos impunidad.”, logrando un aumento del 11% en órdenes de aprehensión. Además, confirmó la continuidad de la estrategia de seguridad en escuelas secundarias y preparatorias (turnos vespertinos) y del programa de salud mental “Vida plena, corazón contento”.

A través de 23 dependencias, se intervienen 72 polígonos territoriales. En febrero se llevaron a cabo 241 asambleas ciudadanas con la participación de 8 mil 435 personas. En materia de coordinación, se han realizado 415 sesiones de gabinete de paz con alcaldías y el Estado de México. Finalmente, reconoció el operativo del 1 de febrero en el Zócalo, donde participaron más de 4 mil policías, mil trabajadores de participación ciudadana y personal de la Secretaría de Gobierno.

_“Seguimos empeñados en que el delito siga bajando en esta ciudad. Seguimos comprometidos a combatir a los grupos criminales que hay en la Ciudad de México y también en garantizar la justicia en la ciudad. El gran objetivo es lograr que la Ciudad de México sea territorio de paz e igualdad”,_ concluyó la Jefa de Gobierno.

Acciones Operativas de la SSC

Por su parte, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que se ha detenido a 9 mil 328 personas por delitos de alto impacto; de ellas, mil 39 permitieron desarticular 36 células criminales. Se aseguraron sustancias ilegales, armas y vehículos en diversos operativos.

Vázquez resaltó la captura de 57 objetivos prioritarios desde el inicio de la administración, incluyendo a Christian Abraham “N” en febrero. En combate a la extorsión, se registran 313 detenidos entre enero y febrero de 2026. Bajo la estrategia de proximidad “Cerca de ti”, se han realizado 3 millones 603 mil 632 visitas a casas y comercios. Finalmente, reportó el retiro de 5 mil 893 vehículos abandonados (881 este año) y la graduación de 507 policías el pasado mes de febrero.