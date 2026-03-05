La Secretaría de Turismo de la CDMX rechaza versiones imprecisas sobre el hospedaje

Rumbo al Mundial 2026

Ante información divulgada recientemente por un miembro de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México y publicada en el diario La Jornada, sobre supuestas cancelaciones masivas de reservaciones hoteleras vinculadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México aclara que dichas versiones no reflejan la realidad del proceso de planeación ni el comportamiento del mercado turístico internacional.

La Ciudad de México mantiene una coordinación permanente y absolutamente alineada con FIFA México, HostCity, el Estadio Banorte, con el sector hotelero y con las autoridades federales y locales para garantizar la correcta operación del hospedaje durante el torneo.

Este martes se llevó a cabo una reunión de trabajo con las principales asociaciones hoteleras de la capital, encabezada por la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, en el Hotel Catedral del Centro Histórico, con la participación de presidentes y representantes de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras y la Asociación de Hoteles y Moteles del Valle de México, así como directivos de importantes grupos hoteleros.

En el encuentro participaron también autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, entre ellas la Consejería Jurídica, la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito y la Policía Turística.

Durante la reunión se revisaron los avances en la preparación de la ciudad rumbo al Mundial 2026, incluyendo: obras públicas y mejora de infraestructura turística, estrategias de seguridad para visitantes, agenda cultural y ambiente mundialista en toda la ciudad, mecanismos de coordinación y difusión internacional, lineamientos de precios y de hospitalidad, y perspectivas reales del mercado de hospedaje.

El sector hotelero y el Gobierno de la Ciudad de México coincidieron en que el panorama del hospedaje es sólido y evoluciona conforme a la dinámica normal de grandes eventos internacionales, donde las reservas se ajustan gradualmente conforme avanza la venta de boletos, los calendarios de viaje y la confirmación de partidos.

Contrario a las versiones difundidas, los datos internacionales de inteligencia turística muestran un aumento sostenido del interés por viajar a las ciudades sede, incluida la sede inaugural. Cabe mencionar que la Ciudad de México espera recibir turistas y visitantes no solo con boleto para los partidos sino además de los miles de turistas que querrán vivir el ambiente mundialista en la Ciudad de México, con una gran oferta enriquecida más allá del estadio, en plazas, museos, restaurantes, sitios históricos, entre otros.

El estudio “Travel Insights: Football’s biggest event in 2026” de Amadeus, basado en búsquedas globales de vuelos y datos de mercado turístico, indica que las búsquedas de viajes hacia ciudades sede del Mundial han aumentado de manera significativa, con incrementos de interés particularmente en las semanas cercanas al inicio del torneo.

De acuerdo con este análisis:las búsquedas de viajes para el periodo previo al inicio del Mundial crecieron más de 35%; el interés de viajeros internacionales continúa aumentando conforme se acercan los partidos; las ciudades sede registran incrementos constantes en la intención de viaje y reservas aéreas.

Estos indicadores reflejan una tendencia global positiva en la demanda turística asociada al torneo.

La Ciudad de México se prepara para recibir a millones de visitantes. La capital del país cuenta con más de 63 mil habitaciones en alrededor de 800 hoteles, además de miles de opciones adicionales en la zona metropolitana, lo que garantiza capacidad suficiente para recibir a los visitantes durante el evento.

Asimismo, el Mundial 2026 será el más grande en la historia, con 13 partidos programados en México y el partido inaugural el 11 de junio en el histórico Coloso de Santa Úrsula, lo que posiciona al país y a la Ciudad de México como protagonistas del evento global.

La Secretaría de Turismo subraya que la relación con el sector hotelero es estrecha, permanente y constructiva, y que el trabajo conjunto continuará para fortalecer la oferta turística y garantizar la mejor experiencia para visitantes nacionales e internacionales.

La capital del país avanza con planeación, seriedad y unidad para recibir a millones de visitantes y consolidarse como una de las grandes sedes del Mundial.

La Ciudad de México es la única en el mundo que por cuarta ocasión recibe un Mundial de Futbol: en 1970, el femenil de 1971, en 1986, y en 2026: la pelota vuelve a casa.