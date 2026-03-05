Operaciones “24 horas al día” contra instalaciones clave de Irán

Sigue “Furia Épica”

Israel y Estados Unidos lanzaron nueva ofensiva coordinada contra Irán y el grupo terrorista Hezbollah

Durante 24 horas, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaron a cabo nuevos ataques en Beirut, Líbano, contra instalaciones utilizadas por el grupo terrorista Hezbollah, los cuales incluyeron una sede empleada por la unidad aérea de la organización.

Estos bombardeos forman parte de una ola de ofensivas dirigidas a varias sedes de la milicia respaldada por Irán en la capital libanesa, que, según el Ejército israelí, estaban destinadas a planificar y ejecutar acciones contra las fuerzas israelíes y la población civil.

Antes de los ataques, las FDI implementaron medidas para minimizar el riesgo para la población civil, como advertencias anticipadas, uso de armas de precisión y observaciones aéreas. El Ejército israelí afirmó que responderá con firmeza a la decisión de Hezbollah de sumarse a la campaña, bajo el amparo del régimen iraní, y que no permitirá daños a los residentes de Israel.

Moentras tanto, Washington comunicó a través del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) que el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford continúa con sus operaciones “24 horas al día” en respaldo a la operación “Furia Épica” desde el mar Mediterráneo.

La misión estadounidense se desarrolla junto con otro grupo de ataque de portaaviones en Medio Oriente. “Las fuerzas estadounidenses están presionando a Irán desde el mar”, comunicó el comando liderado por el almirante Charles B. Cooper.

Más tarde, el CENTCOM difundió un video donde se vieron “los esfuerzos para eliminar las capacidades móviles de lanzamiento de misiles del régimen iraní”, según detalló vía X. “Estamos detectando y destruyendo estas amenazas con precisión letal”.

Las FDI también informaron que aviones de combate destruyeron un camión de lanzamisiles balístico en la región de Qam (Irán) que estaba preparado para ser lanzado hacia Israel. Además, fue eliminado un sistema de defensa aérea en Isfahán (Irán), diseñado para atacar aeronaves israelíes.

Estos ataques forman parte de la estrategia para debilitar las capacidades ofensivas del régimen iraní y reforzar el control aéreo de las FDI en la región.

Respuestas del régimen iraní

Por su parte, el régimen iraní lanzó misiles contra Israel la madrugada del jueves, mientras los ataques aéreos en Medio Oriente se prolongaron por sexto día, tras el hundimiento de un buque de guerra iraní por parte de un submarino estadounidense y las amenazas de Irán de destruir infraestructura militar y económica en toda la región.

Israel anunció la inminencia de nuevos ataques y las sirenas aéreas sonaron en Tel Aviv y Jerusalén poco después de que el ejército israelí informara sobre el inicio de ofensivas adicionales en Líbano contra el grupo terrorista respaldado por Irán, en los suburbios del sur de Beirut.

El ritmo de los ataques fue tan elevado que la televisión estatal iraní anunció el aplazamiento de la ceremonia de duelo por el líder supremo, Alí Khamenei, abatido al inicio del conflicto, el pasado 28 de febrero. Millones de personas habían asistido al funeral de su predecesor, el ayatolá Ruhollah Khomeini, en 1989.

El ejército israelí confirmó el miércoles que tropas de tres divisiones —incluyendo unidades de infantería, blindados e ingeniería— están desplegadas en el sur del Líbano. Según el informe difundido por las FDI, la 91.ª División opera en el este del sur del Líbano, la 210.ª División en la zona del Monte Dov y la 146.ª División en el oeste del sur del país. Imágenes publicadas por el ejército mostraron soldados cargando mochilas y colchonetas, así como tanques desplazándose por la región.

Las fuerzas de la Brigada “Montaña” (810), bajo el mando de la División 210, continuaron operando en la zona del Monte Dov, en distintos puntos del sur del Líbano. Las tropas llevan a cabo acciones específicas para exponer infraestructura enemiga, impedir el fortalecimiento de la organización Hezbollah en la frontera y reforzar la línea defensiva para los residentes del norte de Israel.

Primer hundimiento de un barco con un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial

Estados Unidos ha intensificado aún más la tensión en Oriente Medio. El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), confirmó en un mensaje en X que fuerzas estadounidenses han atacado al submarino operativo más importante de la Armada iraní. Según sus propias palabras, la nave “ahora tiene un agujero en su costado”, una expresión gráfica y calculada en medio de la campaña que Washington ha denominado Operación Furia Épica.

El submarino en cuestión sería el IRIS Fateh, uno de los activos estratégicos de Teherán. La ofensiva, de gran envergadura, involucra a más de 50.000 efectivos, cerca de 200 aviones de combate de última generación, dos grupos de portaaviones y bombarderos estratégicos. En tan solo unos días, según datos oficiales, Estados Unidos ha destruido 17 embarcaciones iraníes y ha impactado cerca de 2.000 objetivos con más de 2.000 municiones, degradando sistemas antiaéreos y neutralizando cientos de misiles balísticos, lanzadores móviles y drones.

Hundimiento desata la ofensiva más intensa en Medio Oriente desde 2003

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó en rueda de prensa la autoría directa del hundimiento más simbólico. Afirmó que el buque creía estar a salvo en aguas internacionales, pero fue hundido con un torpedo, marcando el primer hundimiento de un barco enemigo con un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial. Hegseth comparó la situación actual con la de esa guerra, enfatizando la lucha por la victoria. De confirmarse, este precedente histórico representa un salto cualitativo en las reglas del enfrentamiento naval, subrayando la postura de Washington.

En el aire, bombarderos B-2, B-1 y B-52 han atacado instalaciones críticas y centros de mando. El CENTCOM asegura que actualmente no hay buques iraníes navegando en el golfo Arábigo, el estratégico estrecho de Ormuz ni el golfo de Omán, proyectando dominio total en superficie y bajo ella. La campaña, coordinada con Israel, comenzó el pasado fin de semana con ataques descritos como “abrumadores y sin precedentes”.

Cooper comparó la intensidad inicial con la doctrina de “shock and awe” de 2003, destacando que esta operación duplicó la presión en sus primeras 24 horas. Los ataques abarcan tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio, más allá del plano convencional. En paralelo, la Marina de Sri Lanka informó del hundimiento de la fragata IRIS Dena cerca de Galle. El rescate se activó tras recibir una llamada de socorro a unas 40 millas náuticas del puerto, en la costa suroccidental de la isla del Índico.

Colombo desplegó varios buques para la operación de rescate. Las embarcaciones y medios aéreos para auxiliar a la tripulación, con decenas de marinos evacuados y heridos trasladados a tierra. Ni las autoridades ceilandesas ni el CENTCOM han confirmado si se trata del mismo buque mencionado por Washington. Entretanto, la Casa Blanca insiste: la operación continuará hasta neutralizar la amenaza iraní sobre sus intereses y los de sus aliados.

Postura de Naciones Unidas

La misión de investigación independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones de derechos en Irán condenó los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel, así como las acciones de represalia ejecutadas por Teherán en la región.

El organismo internacional advirtió que ambos bandos violaron la Carta de las Naciones Unidas. Los representantes de la misión señalaron que la población civil iraní quedó atrapada entre una campaña militar a gran escala y un gobierno con un largo historial de abusos contra los derechos humanos.

Cotidianidad bajo el conflicto

Los habitantes de Teherán mantuvieron una relativa normalidad en las calles del centro de la ciudad este miércoles. El tráfico vehicular fluyó de manera habitual y los ciudadanos acudieron a los mercados de frutas, a pesar de las nuevas explosiones que sacudieron la capital iraní.

Las estaciones de servicio registraron filas y los comercios operaron de forma regular en los alrededores de la emblemática plaza Valiasr, donde una valla publicitaria con la imagen del fallecido líder supremo Ali Khamenei presidió el paisaje urbano.

La población intentó sostener su rutina en medio de una guerra que, según las proyecciones del propio ejército israelí, se extenderá durante al menos dos semanas adicionales.