Coordina ISSSTE en Veracruz y Morelos traslado aéreo y salva vida a derechohabiente

Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) de Veracruz y el “Centenario de la Revolución Mexicana”, en Morelos, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, coordinaron un traslado aéreo de una derechohabiente que sufrió un accidente el pasado 21 de febrero en la carretera Orizaba–Puebla.

Tras el percance, la mujer originaria del estado de Morelos fue atendida de manera inmediata en el Hospital IMSS Bienestar de Río Blanco, en Veracruz, donde el personal médico logró estabilizarla y preservar su vida.

Al confirmarse que era derechohabiente del ISSSTE, se estableció coordinación entre dicha unidad médica y el Instituto para garantizar la continuidad de su atención. Una vez superada la fase crítica y al no ser viable un traslado aéreo por su condición médica, especialistas determinaron su referencia al HRAE de Veracruz para mantener el manejo especializado.

Después de siete días de evolución favorable, y al mejorar su estado de salud, inició la coordinación entre los Centros Reguladores de Urgencias Médicas (CRUM) de Morelos y Veracruz, junto con las áreas institucionales del ISSSTE, para planear y realizar el traslado aéreo con las condiciones médicas y logísticas necesarias.

El viaje de Veracruz a Morelos, con una duración menor a dos horas, se realizó con el acompañamiento del médico de traslado Carlos Raúl Nieto Infanzón y de la enfermera con diplomado en traslados aeromédicos, María Cristal Rodríguez Ramírez, ambos integrantes del equipo del Hospital Regional “Centenario de la Revolución Mexicana”.

La operación contó con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos, que facilitó la aeronave para efectuar el traslado de la derechohabiente, quien actualmente se reporta estable y bajo supervisión médica permanente.

En el marco del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE refrenda su compromiso con la coordinación interinstitucional para garantizar atención oportuna y de calidad a la derechohabiencia.