MARIO BAUTISTA, EN LAS VEGAS CON LOVER BOY EN VOLTAIRE at The Venetian Resort

El 1 Y 2 DE MAYO

Llevará su característico show de alta energía al íntimo recinto

El ícono mexicano y estrella internacional del pop Mario Bautista se prepara para apoderarse de Voltaire at The Venetian Resort Las Vegas con sus primeros conciertos como artista principal en Estados Unidos, ofreciendo un fin de semana especial de presentaciones este próximo mes de mayo. Como uno de los artistas más relevantes y versátiles de México, Bautista llevará su característico show de alta energía al íntimo recinto los días 1 y 2 de mayo, justo antes del Cinco de Mayo. Con más de 1.5 mil millones de reproducciones globales combinadas, más de 565 millones de vistas en YouTube, 1.9 millones de oyentes mensuales en Spotify y una comunidad digital que supera los 20 millones de seguidores, Bautista se ha consolidado como una de las principales fuerzas del pop latino. Reconocido por su sonido que fusiona pop, reggaetón, urbano e influencias regionales mexicanas, el artista continúa evolucionando sin perder la energía contagiosa que lo llevó al estrellato. Las presentaciones en Voltaire destacarán la música de su próximo álbum Lover Boy, junto a éxitos favoritos de los fans como “Baby Girl”, “Brindó” y “Cabrón Yo Puedo”. Con cuatro álbumes de estudio en su trayectoria, incluyendo CINCO y FÉNIX, Bautista es ampliamente reconocido por ofrecer espectáculos inmersivos y cargados de emoción que conectan profundamente con el público. “Estoy súper emocionado de presentarme en Voltaire,” comentó Bautista. “Poder compartir mi música en un venue como este… no hay nada igual.”

A lo largo de su carrera, Bautista ha colaborado con grandes artistas como Banda El Recodo, Piso 21, Austin Mahone y Deorro, ampliando aún más su alcance internacional. Su creciente influencia cultural también ha trascendido la música: en 2023 formó parte del Comité de Selección de Miss Universe, y en 2024 fue invitado como conferencista en Billboard Latin Music Week, consolidando su evolución de fenómeno digital a figura establecida de la industria. En 2025, Bautista participó en el himno oficial de la Leagues Cup, “Nuestros Colores”, producido por Emilio Estefan Jr., interpretándolo en la final del torneo en Seattle. Ese mismo año lanzó los sencillos “Mi Historia entre Tus Dedos” y “Acapulco” junto a Fede Vigevani, marcando una etapa más madura e introspectiva en su propuesta artística. Uno de los destinos nocturnos y de entretenimiento más codiciados de Las Vegas, Voltaire ofrece una experiencia totalmente inmersiva donde los asistentes pueden disfrutar desde las celebraciones previas al show hasta presentaciones estelares y vida nocturna en un mismo espacio. Redefiniendo el concepto tradicional de residencia en la ciudad, el recinto inaugura una nueva era de entretenimiento elevado en el Strip. Con una base global de fans conocida como los Bautisters y su esperado nuevo álbum Lover Boy en camino, la llegada de Mario Bautista a Voltaire promete convertirse en uno de los momentos imperdibles del pop latino esta primavera.

ACERCA DE MARIO BAUTISTA La estrella internacional del pop mexicano Mario Bautista es uno de los cantautores mexicanos más relevantes y versátiles de la música latina actual. Nacido en la Ciudad de México el 5 de marzo de 1996, ha acumulado más de 1.5 mil millones de reproducciones combinadas a través de plataformas digitales, más de 565 millones de vistas en YouTube, 1.9 millones de oyentes mensuales en Spotify y una comunidad en redes sociales que supera los 20 millones de seguidores. Criado en una familia con inclinación musical, Mario supo aprovechar estratégicamente las plataformas digitales para construir lo que se convertiría en una carrera revelación dentro del pop latino y la música urbana. Reconocido por éxitos como “Baby Girl”, “Brindó” y “Cabrón Yo Puedo”, así como por sus álbumes CINCO y FÉNIX, ha evolucionado hasta consolidarse como un artista que fusiona géneros, combinando pop, urbano e influencias del regional mexicano. Ha colaborado con artistas como Banda El Recodo, Piso 21, Austin Mahone, Lalo Ebratt, Lyanno, Llane y Deorro, entre otros. Como un dinámico intérprete en vivo con cuatro álbumes de estudio en su trayectoria, Mario se ha presentado en importantes escenarios alrededor del mundo y ha recibido reconocimientos de la industria, incluyendo el premio “Promesa Musical” en los HEAT Latin Music Awards 2023, además de nominaciones en los Latin American Music Awards y Premio Juventud. En 2023, fue seleccionado como miembro del Comité de Selección del certamen Miss Universo celebrado en El Salvador, distinción que reconoció su influencia cultural y su creciente papel como embajador global. En 2024, también participó como conferencista en Billboard Latin Music Week, subrayando su transición de fenómeno digital a figura consolidada de la industria musical. En 2025, Mario formó parte del himno oficial de la Leagues Cup, “Nuestros Colores”, producido por Emilio Estefan Jr., junto a Taboo (Black Eyed Peas), Emily Estefan y Emilio Regueira. También interpretó el tema en la final del torneo celebrada en Seattle. Ese mismo año, lanzó los sencillos “Mi Historia entre Tus Dedos” y “Acapulco” junto a Fede Vigevani, mostrando una dirección artística más madura e introspectiva. Con una base global de seguidores conocida como los Bautisters, Mario Bautista continúa redefiniendo el pop latino. Actualmente se encuentra preparando el lanzamiento de su esperado nuevo álbum, Lover Boy, previsto para abril de 2026.

ACERCA DE VOLTAIRE Desde su inauguración en noviembre de 2023 en The Venetian Resort Las Vegas, Voltaire se ha convertido rápidamente en un lugar de moda para las celebridades en Las Vegas, acogiendo a algunos de los talentos musicales más destacados del mundo. Este seductor recinto ofrece una noche sin igual en The Strip, donde los invitados pueden disfrutar de la antesala, el evento principal y la fiesta posterior, todo en un lugar espectacular. Voltaire marca el comienzo de una nueva era de entretenimiento en Las Vegas, que no solo es sofisticada y transformadora, sino también inmensamente divertida.

ACERCA DE THE VENETIAN RESORT LAS VEGAS The Venetian Resort Las Vegas ofrece alojamiento exclusivamente en suites distribuidas entre The Venetian y The Palazzo. La experiencia de este icónico resort se distingue por su compromiso con el entretenimiento sofisticado y el lujo desenfadado, con restaurantes de clase mundial liderados por chefs de renombre, incluyendo COTE by Simon Kim, Bazaar Meat by José Andrés y el favorito del sur de California Gjelina; el renovador spa + fitness Canyon Ranch; una terraza de piscinas y jardines de cinco acres inspirada en la Riviera Italiana que incluye TAO Beach Dayclub, un oasis tropical con inspiración balinesa; dos casinos emblemáticos y una sala de póker; Voltaire, un destino de vida nocturna que difumina las líneas entre club íntimo y espectáculo, y que es sede de la Reina del burlesque, Dita Von Teese; conciertos y entretenimiento continuo, incluyendo al maestro ilusionista Shin Lim; así como TAO Nightclub. Como un centro premier para eventos y convenciones, el resort alberga más de 2.25 millones de pies cuadrados de espacio para reuniones, exposiciones y convenciones. El nuevo programa de lealtad del resort, Venetian Rewards, permite acumular y canjear beneficios en toda la propiedad por juego en casino, incluyendo máquinas tragamonedas y mesas, así como por consumos experienciales como restaurantes, entretenimiento, reservaciones de hotel y más. The Venetian Resort Las Vegas es el único lugar donde los fanáticos pueden vivir la experiencia completa de Sphere at The Venetian con paquetes que combinan conciertos y hotel, incluyendo asientos preferenciales. Sphere es un recinto de nueva generación que redefinirá el futuro del entretenimiento en vivo. The Venetian® y otras marcas comerciales se utilizan bajo licencia. Los nombres y marcas mencionados anteriormente son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivos propietarios.