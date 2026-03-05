Destacan a “Mujeres que inspiran mercados y mueven economías”

Foros diseñados para destacar el impacto del liderazgo femenino

Se reconoce su papel en la transformación del sector empresarial y financiero

Por: Asael Grande

Las conferencias enfocadas en “Mujeres que inspiran mercados y mueven economías” son foros de alto nivel diseñados para destacar el impacto del liderazgo femenino en la transformación financiera, la innovación productiva y la sostenibilidad. En este 2026, México y el mundo celebran eventos clave que reúnen a líderes para analizar cómo la participación de las mujeres impulsa la competitividad y el bienestar social.

Tal es el caso de Lic. Sonia Garza González, Presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), y Lic. Nazareth Black, CEO de Zacua, quienes ofrecieron una conferencia virtual para visibilizar la voz, el reconocimiento y la creación de redes globales para emprender negocios más allá de las fronteras.

“En México, los desafíos más relevantes siguen siendo la falta de financiamiento, la informalidad, la sobre carga de roles y la sub representación en espacios de tomas de decisiones de las mujeres; de acuerdo al INEGI y a la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, las mujeres empresarias reciben menos créditos y montos aún con proyectos viables, la solución no es solamente pedir crédito, sino construirlo con reputación, formalizando y presentando estados financieros claros, historial y visión a largo plazo, otro de los obstáculos a los que nos enfrentamos es la informalidad, formalizar es protección, escalabilidad, permanencia en el mercado; el tercer obstáculo es la carga de tiempo, y la carga mental, las mujeres dedicamos el doble de horas al trabajo no remunerado, no basta con emprender, hay que incidir en la conversación económica”, dijo, Sonia Garza, Presidenta de AMMJE

La conferencia “Mujeres que inspiran mercados y mueven economías”, se enfocó en reconocer el papel de las mujeres en la transformación del sector empresarial y financiero, en el papel de la filantropía feminista y la inversión en el cambio sistémico. Un encuentro virtual de alto nivel para promover la paridad de género: “comencé hace muchos años en la industria automotriz, yo no sabía que era una industria de hombres, yo voy de acuerdo con la meritocracia en que se tiene que demostrar con resultados, pero cuando el factor mérito pesa más en los méritos es donde hay un problema estructural, lo que tenemos que hacer es comprender que las industrias no cambian, el asunto no se transforma sólo, las mujeres no podemos seguir siendo espectadoras de los sectores que construyen el futuro”, comentó, Nazareth Black, CEO de Zacua

Entre los temas que se abordaron sobre la agenda de empoderamiento económico, se tocaron el liderazgo y la transformación para subrayar que el crecimiento económico requiere la participación estructural de las mujeres en la toma de decisiones. En cuanto a finanzas y estabilidad, las expertas destacaron la importancia de la participación femenina en la estabilidad financiera y el derecho bursátil. El liderazgo femenino no solo mueve los mercados, sino que fortalece la resiliencia corporativa. En México, la participación económica de las mujeres aumentó al 46% en la última década, aunque sigue por debajo del promedio de la OCDE. Estas conferencias demuestran que, al desafiar límites, las mujeres están rompiendo barreras y haciendo historia en la economía.

