Mundial 2026: FIFA recorta 40% de sus reservas de hotel en CDMX

A 100 días del silbatazo inicial del Mundial 2026

Además, Sheinbaum fija reglas para el boleto 001

El ajuste en la logística de hospedaje del organismo rector del futbol mundial dejó fuera unas 800 habitaciones que ya estaban bloqueadas en la capital, al tiempo que la presidenta Claudia Sheinbaum detalló los requisitos para que mujeres de 16 a 25 años compitan por el lugar simbólico que ella donó para la inauguración de la Copa del Mundo.

El director general de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, Alberto Albarrán Leyva, confirmó que el comité organizador de la FIFA canceló aproximadamente 800 cuartos de hotel, de un total de 2 mil que se habían bloqueado para personal del organismo y su operación durante el Mundial. Según el representante del sector, la notificación se dio en días recientes y tomó por sorpresa a varios establecimientos que tenían pisos completos comprometidos para la justa de junio.

Albarrán explicó que las cadenas y hoteles independientes fueron informados directamente por FIFA de la decisión, sin que hasta ahora se conozca con precisión el motivo, aunque desde el sector se interpreta como un reajuste de logística más que como una señal de cancelación o de alerta de seguridad. Algunas propiedades reportaron la caída de entre 180 y 200 habitaciones previamente apartadas, lo que obligará a rediseñar estrategias comerciales para colocar esos espacios a otros turistas.

Sector hotelero entre

preocupación y margen de maniobra

De acuerdo con la Asociación de Hoteles, la capital cuenta con unas 63 mil habitaciones disponibles, por lo que, pese a la cancelación del 40% del bloque de FIFA, se considera que la oferta es suficiente para atender la demanda que se espera durante el torneo. Hasta inicios de semana, las reservas individuales asociadas al Mundial rondaban 30% del inventario total, en línea con lo previsto para esta fase de la venta.

El recorte de cuartos obligará a los hoteleros a acelerar promociones y paquetes para atraer a aficionados y turistas que llegarán a la ciudad por la inauguración, los partidos y las actividades paralelas. Algunas voces del sector plantean que la estrategia federal de conectar vuelos hacia otras sedes mexicanas con escalas en la capital podría ayudar a elevar la ocupación, aunque advierten que recuperar en pocas semanas el volumen cancelado por FIFA será un desafío.

