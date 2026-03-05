Refrenda gobierno de Puebla compromiso de informar con la verdad

Consolidan Sistema de Información y Comunicación

Entrega de equipos digitales y camionetas para las 23 sedes regionales

Ciudad de puebla, Pue.- “Con la verdad acabamos con la mentira; SICOM es la institución de la verdad y debe comunicar con eficiencia”, afirmó el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, al encabezar la entrega de equipos digitales y camionetas para las 23 sedes regionales del Sistema de Información y Comunicación del Estado.

Esta acción fortalece la infraestructura tecnológica y operativa para garantizar información oportuna, veraz y cercana a la ciudadanía en todo el territorio poblano, señaló el ejecutivo estatal.

«Son el micrófono del pueblo, son la voz, ustedes visibilizan el sentimiento de las y los poblanos», aseguró el gobernador, al destacar que para este año pasarán de 23 a 50 sedes, con el objetivo de tener una mayor cobertura en toda la entidad, porque aseveró que el objetivo es servir a Puebla y lograr la transformación, ya que afirmó el derecho de las audiencias implica que cada ciudadano tiene acceso a información veraz.

El Ejecutivo estatal afirmó que, Por Amor a Puebla, desde el SICOM se comunica con veracidad y transparencia. Advirtió que el acceso a la información mediante dispositivos móviles puede verse vulnerado por la manipulación digital, por lo que subrayó la necesidad de fortalecer una difusión clara, oportuna y efectiva sobre las acciones y logros del Gobierno del Estado.

La directora General de SICOM, Natalie Hoyos López, puntualizó que actualmente no solo son un sistema de medios, son presencia con responsabilidad. Dijo que actualmente cuentan con 24 micro sedes en toda la entidad y ocho radiodifusoras, las cuales llegan a más de 3 millones de habitantes.

Señaló que con 69 mil nuevos seguidores en redes sociales y más de 55 millones de visualizaciones en los productos de cada red social, las y los poblanos demuestran que SICOM es una fuente confiable. «Seguirá consolidándose como el Sistema Público de Comunicación más fuerte del Estado», aseguró.

Finalmente, la gerente del Sistema de Información y Comunicación en Zacapoaxtla, Cocan Arroyo, reconoció que las herramientas de trabajo otorgadas fortalecerán la operatividad y permitirán informar de manera oportuna a la población de la Sierra Nororiental. Destacó que con el respaldo del gobernador Alejandro Armenta Mier, SICOM se posiciona como un medio referente.

Gobierno estatal y CCE fortalecen alianza

Al asistir a la toma de compromiso de Juan Pablo Cisneros Madrid como presidente del Consejo Coordinador Empresarial Puebla (CCE), así como del Comité Directivo para el periodo 2026-2028, el gobernador Alejandro Armenta Mier llamó a trabajar en unidad con el sector empresarial por el desarrollo de Puebla.

En su mensaje a los socios del CCE Puebla, el gobernador reconoció que la prioridad para el gobierno es la seguridad, garantía para el desarrollo y las inversiones. Afirmó que trabajará de la mano con el presidente Juan Pablo Cisneros, en las Mesas de Seguridad, donde su voz será escuchada.

«Vengo con mucha emoción a decirles que Puebla los necesita y que el gobierno que encabezo no tiene fobias, pero si tiene filias con ustedes», puntualizó.

Enfatizó en que el Gobierno del Estado ha establecido el cumplimiento de los derechos sociales y laborales para lograr el desarrollo humano, eje que define la calidad de vida de la población. Para ello, es indispensable fortalecer la relación con los sectores productivos y trabajar de manera organizada para elevar la competitividad con crecimiento y bienestar compartido. «Crecimiento económico no significa desarrollo humano, tiene que haber desarrollo económico con bienestar».