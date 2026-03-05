Eficiencia energética , eje estratégico en los procesos productivos de Pemex

Establece indicadores específicos de desempeño ambiental

Petróleos Mexicanos (Pemex) impulsa de manera permanente estrategias para optimizar el uso de sus recursos, con el fin de consolidar la eficiencia energética como un eje estratégico que fortalezca la competitividad, reduzca los impactos ambientales y contribuya a la sostenibilidad financiera y operativa de la empresa.

Como parte de sus metas hacia 2026, la empresa estableció indicadores específicos de desempeño ambiental. Los procesos de exploración, extracción, refinación, transporte y almacenamiento de hidrocarburos requieren importantes volúmenes de calor, electricidad, vapor y combustibles para garantizar una operación continua y segura.

En el área de Exploración y Extracción, el objetivo índice de emisiones es de 20.7 toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente por cada mil barriles producidos. Una tonelada de CO2 es comparable a las emisiones que genera un automóvil promedio al recorrer entre 4 mil y 5 mil kilómetros; es decir, reducir una tonelada implica retirar un vehículo de circulación durante varios meses.

En materia hídrica, la empresa se fijó la meta de llegar a 52.4 millones de metros cúbicos de agua reusada en refinerías. Esta cantidad equivale al consumo anual de una ciudad de más de 500 mil habitantes, bajo supuestos de consumo doméstico promedio. Asimismo, los índices de uso de agua —0.29 metros cúbicos (m3) por barril procesado en refinación y 0.020 m3 por millones de pies cúbicos en procesamiento de gas— reflejan esfuerzos por incrementar la producción con menor presión sobre el recurso hídrico, lo que fortalece la resiliencia ante escenarios de estrés hídrico.

En el sistema de Refinación, el indicador es de 38.7 toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e) por cada mil barriles procesados, mientras que en procesamiento de gas asciende a 4.3 tCO2e por millón de pies cúbicos procesados. Mejorar estos indicadores en solo 1 por ciento, puede representar reducciones equivalentes al consumo eléctrico anual de miles de hogares mexicanos.

Desde 2017, Pemex trabaja en conjunto con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) con el objetivo de implementar Sistemas de Gestión de la Energía, alineados con el estándar internacional ISO 50001. Estas acciones permiten identificar oportunidades de mejora continua, establecer líneas base y consolidar una cultura organizacional orientada al desempeño energético.

En Pemex, la eficiencia energética representa una herramienta clave para disminuir costos operativos, reducir emisiones, optimizar el desempeño industrial y fortalecer la soberanía energética de México.