Compadr3s Show: Risa a tres voces en el Teatro Metropólitan

Más de tres horas de humor, improvisación y complicidad

Rogelio Ramos, Teo González y Jo Jo Jorge Falcón unirán sus talentos

La risa tiene cita en el Teatro Metropólitan este sábado 21 de marzo a las 19:00 horas, con la llegada del espectáculo “Compadr3s Show”, una reunión de tres grandes exponentes del humor mexicano: Jo Jo Jorge Falcón, Teo González y Rogelio Ramos.

El encuentro promete una velada inolvidable para los amantes de la comedia clásica, con un formato que mezcla rutinas individuales, improvisación y una dosis generosa de humor cotidiano, sátira y picardía.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Rogelio Ramos compartió su entusiasmo por el espectáculo y el reencuentro con sus colegas “Es un honor presentarme con estas leyendas vivientes de la comedia. Ya lo hemos hecho antes en otros escenarios, pero siempre para mí es un privilegio. Honor a quien honor merece; son dos grandes de la comedia mexicana”, expresó.

Ramos adelantó que cada uno tendrá su segmento en solitario, y al final unirán fuerzas para cerrar con una ronda de chistes improvisados “No tenemos una escaleta. Lo hemos hecho varias veces y nos va muy bien. La gente nos quiere mucho y se porta amable con los tres; ellos son grandes ídolos, y yo me columpio de eso”, bromeó el comediante coahuilense.

Humor clásico en tiempos sensibles

Para Ramos, mantener la esencia del humor tradicional es una decisión consciente y coherente con su trayectoria.

“Los standuperos los admiro y respeto porque hacen shows súper divertidos, sobre todo para los jóvenes. Nosotros, en cambio, mantenemos la esencia de la comedia clásica, con un lenguaje más tranquilo. No digo que ellos lo hagan mal, solo que es diferente”, explicó.

También reflexionó sobre los retos de hacer humor en la era digital “El público que va a los shows no tiene problema, pero si alguien graba y lo sube a redes, se puede descontextualizar. Ninguno de nosotros hace comedia para ofender; buscamos que la gente se divierta, aunque a veces hay quienes son muy sensibles”.

Entre amigos y anécdotas

Rogelio Ramos compartió su cercanía con Teo González, con quien ha trabajado en numerosas giras por Estados Unidos “Con Teo hice una gira en 2023 con muchas fechas en Estados Unidos. Es un comediante extraordinario, un amigo entrañable a quien quiero mucho. También quiero a Jorge, pero he convivido más con Teo”, comentó.

Al cierre de la charla, el comediante extendió un mensaje a las nuevas generaciones “Felicito a los nuevos comediantes. Que sean constantes y tengan alto nivel de tolerancia a la frustración. Estoy abierto a colaborar con la vieja y la nueva escuela; me divierte mucho el stand up”.

“Compadr3s Show” garantizará mínimo tres horas de carcajadas y complicidad entre tres estilos distintos de humor, unidos por un mismo objetivo: hacer reír al público mexicano.