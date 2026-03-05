Recuperan más de 85 hectáreas de suelo verde en alcaldía Tlalpan

Desalojan predios

​​​​Esta zona forma parte del Bosque de Agua donde se recargan los mantos acuíferos que abastecen a la CDMX

Como parte de la estrategia para proteger el suelo de conservación, el Gobierno de la Ciudad de México realizó un operativo, en Atzoyotla, en el poblado San Andrés Totoltepec, en la alcaldía Tlalpan, donde se recuperaron 34 hectáreas ocupadas ilegalmente y se salvaguardan 85 adicionales de suelo de conservación, con el propósito de prevenir la urbanización y proteger el patrimonio biocultural de la zona.

El operativo interinstitucional contó con la participación de diversas dependencias como son: la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), la Secretaría de Gobierno (SECGOB), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN), la Secretaría de Vivienda (SEVIVIENDA), la Secretaría de Atención Ciudadana (SAPCI), la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CJ), la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (SPOTCM), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), así como la Alcaldía de Tlalpan (AT).

En este marco y en apego al protocolo de actuación estabecido, se retiraron un total de 34 construcciones de la cuales 32 eran provisionales y dos semiconsolidadas, lo que permite continuar protegiendo el suelo verde de nuestra ciudad. Las construcciones tenían menos de un año y habían iniciado un juicio para evitar su retiro, sin embargo, en días pasados se les notificó que su juicio fue cerrado por no contar con las pruebas suficientes. Por tal motivo, la Secretaría de Medio Ambiente, a través de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, llevó a cabo la recuperación del suelo de conservación en estricto apego de la ley.

Es importante mencionar que, la recuperación de este territorio es fundamental para los servicios ecosistémicos, la regulación climática, la captura de carbono, la biodiversidad y la recarga de los mantos acuíferos, que nos brinda 70% del agua que consumimos en la Ciudad de México.

Asimismo, esta zona se caracteriza por sus bosques de pinos, encinos, pastizales de montaña y suelos volcánicos, en donde habitan diversas especies como: El pájaro carpintero, el gorrión serrano, así como el camaleón de montaña y el falso escorpión, además de la presencia del zorrillo manchado sureño, que regula las poblaciones de pequeños animales y ayuda a mantener el equilibrio natural de las especies de la zona; además su presencia sugiere que aún existen corredores biológicos que permiten el desplazamiento de fauna entre áreas naturales, lo que indica que el hábitat conserva condiciones adecuadas para la vida silvestre.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de México, reafirma su compromiso con el medio ambiente y protege el Bosque de Agua, indispensable para el bienestar de cada uno de los habitantes de esta ciudad.