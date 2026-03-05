Hospital General implementa protocolo para reducir la mortalidad por infecciones cervicales graves

“Código Cuello”

Con el objetivo de brindar una atención oportuna y disminuir la mortalidad en pacientes con infecciones cervicales graves, el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” (HGMEL), implementó el “Código Cuello”, un protocolo de respuesta estructurada y multidisciplinaria que lo convierte en el primero en el país en contar con este tipo de modelo integral para la atención de abscesos profundos de cuello.

La médica del Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, Fátima del Rosario Molina Carrasco, explicó que el “Código Cuello”, iniciado en 2024, es un mecanismo de activación inmediata ante pacientes con aumento de volumen en el cuello con sospecha de infección profunda que pueden comprometer la vía aérea y poner en riesgo la vida.

“La gran mayoría de los casos corresponden a abscesos profundos de cuello, es decir, acumulaciones de pus derivadas principalmente de infecciones dentales o faríngeas. En casos complicados como afección a tórax o mediastinitis, puede alcanzar tasas de mortalidad de hasta 50 por ciento, según literatura internacional”, señaló.

Explicó que antes de la implementación de este código, la atención recaía en un solo servicio, lo que limitaba la capacidad de respuesta. Actualmente, la Dirección Quirúrgica es quien coordina este protocolo en el que participan las áreas de Urgencias Adultos, Otorrinolaringología, Cirugía General, Cirugía Maxilofacial, Cirugía de Tórax, Anestesiología, Radiología e Imagen, Laboratorio, además del Servicio de Terapia Intensiva.

De esta forma, resaltó que el tiempo de atención entre el ingreso a urgencias y el ingreso a quirófano bajó de un promedio de entre 24 y 48 horas, reportado en la literatura médica internacional— a un lapso de 6 a 8 horas, y en situaciones de compromiso inminente, a menos de 3 horas. También se ha logrado disminuir los días de estancia hospitalaria, el número de ingresos a terapia intensiva y las tasas de morbimortalidad asociadas a estas infecciones.

El impacto también se refleja en el aumento de la capacidad resolutiva del hospital. Mientras que anteriormente se atendían entre 200 y 300 casos anuales, en 2024 se registraron 351 pacientes atendidos bajo este protocolo y en 2025 la cifra ascendió a 547 casos, consolidando al hospital como centro de referencia nacional para este padecimiento, con pacientes provenientes de Veracruz, Guerrero, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, entre otras entidades.

Además del abordaje quirúrgico oportuno, el hospital ha incorporado el uso del Sistema de Presión Negativa (VAC), tecnología que favorece la cicatrización, reduce el número de reintervenciones y disminuye el dolor asociado a curaciones repetidas. Aunque este sistema se utiliza ampliamente en otras áreas quirúrgicas, su aplicación en cuello es limitada debido a la complejidad anatómica; sin embargo, el hospital ha desarrollado experiencia en su uso con resultados favorables y mínimas complicaciones.

Finalmente, la especialista Molina Carrasco subrayó que muchos de estos casos se presentan en pacientes con diabetes o hipertensión descontroladas, por lo que llamó a reforzar las medidas preventivas, especialmente en la salud bucal.