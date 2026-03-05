Con informes regionales, Paty Zarza marca un viraje histórico hacia una UAEMéx cercana

Deja atrás la lógica tradicional de un ejercicio centrado exclusivamente en cifras para convertirse en un acto de reflexión, cercanía territorial y reafirmación del proyecto de Transformación Universitaria

Axapusco, Méx.- El Primer Informe de Actividades de la rectora Martha Patricia Zarza Delgado representa un punto de inflexión en la vida institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), al dejar atrás la lógica tradicional de un ejercicio centrado exclusivamente en cifras para convertirse en un acto de reflexión, cercanía territorial y reafirmación del proyecto de Transformación Universitaria.

Durante su mensaje ante la comunidad universitaria, en el Centro Universitario Valle de Teotihuacán -ubicado en el municipio de Axapusco-, la rectora subrayó que la UAEMéx es un reflejo del ánimo y sentir de la sociedad mexiquense, y reiteró su convicción de construir una auténtica universidad estatal, con presencia efectiva en las regiones, sensibilidad social y capacidad de respuesta a las demandas históricas de sus comunidades.

Zarza Delgado recordó que su llegada a la Rectoría fue resultado de un proceso democrático inédito, en el que por primera vez toda la comunidad universitaria eligió con su voto a la titular de la institución, tras un periodo marcado por el mayor paro estudiantil en la historia de la institución.

En este acto, al que asistieron, en representación de la subsecretaria de Gobierno Nororiente-Centro, Guadalupe Balderas Cisneros, el director General de Gobierno Región Tecámac, Oscar Gustavo García Lagunes, y el presidente municipal de Axapusco, Melitón Cid Galicia, la rectora destacó el papel del Consejo Universitario para preservar la continuidad institucional y abrir una nueva etapa de diálogo, corresponsabilidad y reconstrucción de la confianza.

Uno de los ejes centrales del informe fue el protagonismo renovado de los espacios regionales. La rectora enfatizó que los Centros Universitarios y las Unidades Académicas Profesionales no solo representan cerca de 50 por ciento de la matrícula total, sino que son el futuro de la universidad y su vínculo más directo con las regiones del Estado de México.

Como muestra de este compromiso, se creó la Secretaría de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales, que realizó 241 visitas a sedes regionales en el último cuatrimestre de 2025, enfatizó ante integrantes del Gabinete Universitario, así como comunidad verde y oro.

En materia de gobernanza, Zarza Delgado destacó como un acto de justicia institucional la inclusión de los directores de espacios regionales en el Consejo Universitario, con voz y voto, y subrayó que no puede hablarse de una universidad incluyente sin garantizar la representación plena de todos sus espacios académicos en las decisiones que definen el rumbo institucional.

Asimismo, calificó como inaplazable la restitución del derecho de las comunidades a elegir a sus autoridades, proceso que ya se ha concretado en 11 elecciones, seis de ellas en sedes regionales.

La investigación en las regiones, otro de los compromisos centrales del informe

El impulso a la investigación en las regiones fue otro de los compromisos centrales del informe. Aunque actualmente los Centros Universitarios concentran solo 21 por ciento de los programas de posgrado, la rectora llamó a convertirlos en polos de investigación y desarrollo científico, alineados con una nueva Agenda Estratégica de Investigación y con el paradigma de la Ciencia Abierta.

En atención al Plan de Acción Inmediata (PAI-140), se informó la entrega de más de 44 mil bienes a Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales, incluyendo equipo de cómputo, tecnológico, científico, mobiliario, insumos médicos y obras de infraestructura, además de un incremento del 16 por ciento en el presupuesto asignado a estos espacios para 2026.

Finalmente, la rectora subrayó que su administración se distingue por un liderazgo femenino colectivo e incluyente, con un gabinete mayoritariamente integrado por mujeres, y por una visión que devuelve la universidad a su comunidad, fortalece su vocación regional y prepara a la Autónoma mexiquense para arribar, con bases sólidas, a la conmemoración de sus 200 años de historia.

En el marco de este histórico ejercicio de transparencia y rendición de cuentas y acompañada de la directora del Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán, Susana Esquivel Ríos, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado entregó una camioneta de pasajeros para la comunidad de este espacio, la cual fue adquirida con recursos propios del campus.

Asimismo, se llevó a cabo la inauguración de la exposición de máscaras rituales-religiosas “Los Diablos de Yauhtli”, del artista y docente Jesús Israel Vargas Hernández y estudiantado auriverde del Plantel “Dr. Pablo Gonzalez Casanova” de la Escuela Preparatoria. La muestra estará disponible hasta el 31 de mayo.