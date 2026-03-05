¿Van los mensajes de Monreal al abismo de la incapacidad intelectual de los suyos?

Cerrados al diálogo, a reconocer a opositores y con comportamientos que contradicen ideales y postulados fundacionales buena parte de la cúpula y muchos de los cuadros de Morena podrían llevar a la 4T a perder el gobierno ante la derecha en 2027, advierte Ricardo Monreal en su libro 49 -435 páginas- bajo el título de Morena, historia y perspectivas.

Presentado por él mismo el martes, ante un lleno total del Salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro, el coordinador de la mayoría de diputados federales de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política advierte claramente que Morena podría perder el poder en las elecciones de 2027.

Dice:

“… Morena tiene posibilidades de continuar en el gobierno si no fallamos; tiene posibilidades de convertirse y de mantenerse como el principal instrumento social del pueblo de México”.

El zacatecano se ha configurado en su paso como precandidato presidencial de Morena en 2024, y en su paso como líder de los senadores de Morena en la legislatura anterior -que acompañó a Andrés Manuel López Obrador en su mandato-, como un dirigente autocrítico y cuyas opiniones han chocado y creado animadversiones dentro de la 4T.

Hoy, alerta a sus dirigentes y elementos medios en 4T:

“… tenemos que mejorar nuestra condición de políticos, de servidores públicos, dirigentes sociales.

“Por vez primera gobierna a la izquierda en México… empecemos a deliberar y a debatir sobre nuestra historia, sobre lo que es nuestro movimiento, sobre lo que representa nuestro movimiento y sobre cómo se fue construyendo.

“Estamos a tiempo, porque en el 2027 viene una elección que desde mi punto de vista no será igual que la del 24. La del 27 tiene más retos, más dificultades, tenemos que prepararnos ideológica y políticamente para enfrentar el debate con la extrema derecha que cada vez avanza de manera vertiginosa en nuestro perjuicio y en nuestra contra.

“Actuemos en consecuencia y cuidemos mucho nuestras conductas personales que ahora somos fácilmente cuestionables y vigilados en todas partes por lo que hacemos o dejemos de hacer. La congruencia es una de las virtudes que como movimiento tenemos que cuidar”.

En busca -quizá involuntariamente- de convertirse en el Reyes Heroles dentro de Morena, Monreal recupera ahora en su libro la permanente confrontación en dos siglos de conservadores y liberales para concluir en que el surgimiento del Movimiento de Regeneración Nacional busca reivindicar a las izquierdas a través de proponer políticas de justicia social.

En este contexto, y bajo este análisis, Morena no es producto de sólo la búsqueda del ascenso de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia del país, sino para cumplir con un proyecto de justicia social y político de largo alcance.

En este intento de darle una explicación intelectual al ejercicio del poder de la 4T, Monreal pide a analistas y politólogos, a quienes siguen movimientos sociales, leer su libro y abrir un debate para fortalecer el Movimiento de Regeneración Nacional.

Pero sin duda, en su presentación, alerta a quienes dentro de Morena no atienden reclamos y tratan con soberbia a minorías y opositores.

Alito insiste en ir a una alianza con PAN y MC; estos lo rechazan

Al encabezar con un gran acto el aniversario 96 del PRI, el senador Alejandro Alito Moreno insistió en pedirle al PAN y MC ir a una alianza anti-Morena como una alternativa para impedirle al partido en el poder consolidar una autocracia en México.

Les pidió dejar de lado las animadversiones personales hacia él y su liderazgo en el PRI, y unirse con el sólo fin de no permitirle a Morena ganar de nuevo la mayoría del Congreso en 2027.

Volvió a esgrimirles a panistas y emecistas los porcentajes de elecciones anteriores que muestran que con sus votaciones podrían ganarle a Morena en 10 de las 17 gubernaturas en juego y las mayorías en Cámara de Diputados.

En respuesta, las dirigencias de PAN y MC insistieron en que irán solos en el proceso de 2027.

