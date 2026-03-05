Morena y su desprecio

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Llámenlo desdén, desprecio, desaire o simplemente soberbia, pero es la forma en que Morena y sus altos mandos tratan a sus opositores y hasta a sus aliados.

Usan el pretexto de responder a los intereses del pueblo, un pueblo que no es escuchado, pero que aporta mucho para incrementar la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La propuesta de reforma electoral enviada a la Cámara de Diputados es una muestra más de que la democracia se aplica estilo Morena, sin cambiarle ni una coma.

Y si los aliados del Movimiento de Regeneración Nacional no responden como ellos quieren, entonces viene la advertencia (¡o será amenaza?) de que el pueblo lo recordará y se las cobrará en las urnas el año próximo.

Polémica, enredada y hecha al gusto de la titular del Ejecutivo, con la aprobación del señor de Palenque, la nueva ley electoral tiene aspectos positivos, como la reducción del casi 25 por ciento de los dineros de los partidos políticos, aunque no considera el retiro del fuero ni sanciones a la subvención de candidatos o partidos por parte de grupos criminales.

Considera apartados que son respaldados por la gran mayoría como el término del nepotismo en los cargos de elección popular.

Sin embargo, el punto de quiebre de los partidos aliados de Morena; PT y Verde Ecologista de México, viene en el rubro de los plurinominales y la modificación que sufre la forma de elegirlos.

Los pluris se dividen en dos partes, 100 de ellos serán elegidos dentro de los mejores segundos lugares, algo parecido a lo que se usa en el Senado de la República, donde 32 legisladores son electos como primera minoría, aunque al Senado le rebanan 32 espacios, para dejarlo en 96 integrantes.

Es decir se eliminan los senadores de lista, con la que algunos partidos cubren su falta de apoyo en las urnas.

Sí causó indignación que se reduzca el número de senadores, en la Cámara de Diputados se mantienen los 500, 300 uninominales y doscientos de representación popular, de los que cien serán los segundos lugares en los distritos federales y los otros cien se prorratean con ocho electos como diputados migrantes y 92 de una eventual lista de los partidos.

Este es uno de los puntos nodales de la cuestionada reforma electoral, ya que además del rechazo de los opositores, PAN, PRI y MC se suman a ello el Partido del Trabajo y el Verde, con lo que no se alcanzaría los números necesarios para la aprobación que consiste en el respaldo de las dos terceras partes de los diputados presentes.

La reforma electoral se encuentra en el análisis de los diputados y se pretende que en dos semanas se ponga a discusión ante el pleno, los que podrían hacer ajustes, aunque la ejecutiva federal no quiere.

Gran molestia entre los mandos medios de la burocracia, pues se les conminó a ceder tres mil pesos por cada uno, como apoyo humanitario para Cuba. Eso sí, tenía que ser en efectivo, nada que deje huella.

