No acreditaron la legal operación y explotación del recurso La Comisión Nacional del Agua (Conagua), llevó...
El combate a la corrupción, el nepotismo y el maltrato hacia víctimas y personas usuarias del sistema...
“Código Cuello” Con el objetivo de brindar una atención oportuna y disminuir la mortalidad en pacientes...
Mantiene tendencia ascendente El valor de lo robado llegó a 23 mil 491 mdp en 2025; desfalco que...
Queda expresamente prohibida la reproducción, parcial o total, de todos los contenidos de .::Diario Imagen On Line::. © 2010-2024