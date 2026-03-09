Miles de morenistas de Naucalpan firman manifiesto para seguir Impulsando Mujeres

En el marco de la conmemoración del 8M

Naucalpan, Méx.- En el marco del Día Internacional de las Mujeres, más de dos mil mujeres morenistas de Naucalpan se reunieron para firmar el Manifiesto Naucalpense para seguir Impulsando Mujeres, un pronunciamiento colectivo que reafirma el compromiso con la igualdad, la organización y el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres en la transformación de sus comunidades.

El encuentro se realizó como parte de las actividades del movimiento del Partido de Regeneración Nacional (Morena) en Naucalpan, a través del espacio organizativo Impulsando Mujeres, donde las asistentes destacaron la importancia de reconocer las luchas históricas del movimiento feminista y de las mujeres progresistas de izquierda que, desde distintos espacios, han defendido los derechos de las mujeres y abierto camino para las nuevas generaciones.

Durante su intervención, Isaac Montoya Márquez, consejero nacional de Morena, presidente municipal de Naucalpan y aliado de las luchas feministas, expresó su reconocimiento a las mujeres que desde sus comunidades, familias y espacios organizativos sostienen día a día las luchas por la igualdad. En ese marco, reiteró su compromiso de acompañar y respaldar las acciones que fortalezcan la participación de las mujeres y contribuyan a erradicar cualquier forma de violencia contra ellas.

Montoya Márquez subrayó que la transformación del país también ha sido posible gracias al avance de las mujeres en la vida pública, recordando que en el proceso de la Cuarta Transformación se han consolidado avances importantes en materia de participación política y paridad, impulsados desde el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y que hoy continúan con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

Asimismo, señaló que las luchas feministas han sido fundamentales para ampliar derechos y libertades, y que históricamente las posturas conservadoras han buscado limitar los derechos de las mujeres, por lo que subrayó la importancia de seguir defendiendo una agenda de igualdad y dignidad para todas.

Durante el evento, Isaac Montoya Márquez estuvo acompañado por mujeres de su familia, con quienes comparte su vida cotidiana: su esposa, Adriana Escobar; su madre, Juana Márquez; su hermana, Berenice Montoya; su hija, Aurora Montoya; su suegra, Angélica Escobar; y su abuelita, Guadalupe Espinoza. Asimismo, recordó con cariño a su abuela María Martínez, mujeres que han marcado profundamente su vida y en quienes ha encontrado fortaleza y guía a lo largo de su camino.