Las mujeres, pieza fundamental para la vida y desarrollo del país: Juan Olivas

Apoyo en su empoderamiento

Naucalpan, Méx.- El apoyo a la lucha de las mujeres es una causa fundamental que busca garantizar la igualdad de género, la justicia y una vida libre de violencia, ya no más feminicidios, ya no más víctimas y desaparecidas . En todo momento contarán con nuestro respaldo.

Así lo expresó Juan Olivas Islas, presidente de la asociación civil «Sembrando con Olivas», quien acompañado de la titular de «Mujeres con Olivas», coincidieron en señalar que «nuestra asociación seguirá impulsando su empoderamiento a través de diversos programas completamente gratuitos, pues son ellas, son pieza fundamental para el desarrollo de nuestro país».

Ante decenas de mujeres, muchas de ellas, líderes sociales, amas de casa, y parte de su equipo, Juan Olivas y su esposa hicieron un llamado a la erradicación de la violencia de género.

«Una de las principales exigencias es el cese a los feminicidios y la violencia contra mujeres y niñas, con un enfoque en la justicia y la eliminación de la impunidad», coincidieron.

El tambien fuerte aspirante a la alcaldia de esta localidad, concluyó asegurando que «la lucha feminista en México reafirma la necesidad de políticas públicas que equilibren la equidad de género, recursos suficientes y un enfoque de derechos humanos para garantizar que las mujeres vivan con dignidad», concluyó.