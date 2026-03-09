Acusan al diputado petista Isaac Hernández por violencia vicaria

Deudor alimentario desde hace 8 años

Ecatepec, Méx.- Durante la marcha del #8M, integrantes de colectivos feministas, acusaron al diputado local del Partido del Trabajo (PT) Isaac Josué Hernández Méndez, por ser deudor alimentario desde hace ocho años, ejercer violencia vicaria para quedarse con la custodia de dos hijos, y amenazas a su ex pareja, además de comprar jueces familiares, por lo que exigieron su desafuero.

En el contingente participó Fernanda de la Rosa, quien denunció que desde hace ocho años, el diputado local Isaac Josué Hernández Méndez, quien es su ex pareja, no le otorga la pensión alimenticia para sus dos hijos.

Además de que utiliza su cargo político para entorpecer el proceso en los juzgados familiares con influyentismo hacia los jueces y evitar resoluciones sobre la pensión alimenticia.

La ex pareja del diputado petista acusó que es víctima de violencia vicaria pues el legislador ha puesto en su contra a una de sus hijas y busca quedarse con la custodia de los dos hijos en común, por lo que incluso la ha amenazado de muerte para que retire las demandas.

“El niño menor está conmigo, pero al diputado le han dado todas las facilidades, el mismo sistema que utilizó para llevarse a mi hija, quiere hacer lo mismo con el más pequeño, lo denuncio, no le hacen nada por ser diputado del PT y dice que tiene comprados a los jueces; Isaac Hernández Méndez eres un deudor alimentario y no das lo que por derecho corresponde a tus hijos”, señaló.

Durante las marchas del #8M, las mujeres solicitaron el desafuero de Isaac Hernández y que se revisen las resoluciones de los jueces familiares que solapan a deudores alimentarios y violentadores.

“A través de mi abogada hemos recibido amenazas de que dejemos esto en paz, incluso me ha dicho que va a ganar por qué tiene comprados a los jueces de Ecatepec, y ello se ha visto muy evidente porque todas las determinaciones que han dado los jueces siempre han sido a favor del señor, tan es así que mi hija se encuentra actualmente con él”, explicó.