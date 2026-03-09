El PAN va a recuperar Cuautitlán Izcalli: Anuar Azar

Valle de México.- Vamos a recuperar Cuautitlán Izcalli. Las familias nos lo piden y exigen un gobierno de resultados ante los malos gobiernos de Morena, afirmó Anuar Azar, dirigente del PAN en el Edomex, luego de asegurar que Izcalli es una prioridad para el Comité Ejecutivo Nacional y Estatal. La indicación es clara: el PAN tiene que estar en las calles, cerca de la gente, escuchando a las y los vecinos y abanderando sus causas», dijo. Puntualizó que «fue un gusto recorrer el municipio y sentir el gran cariño que muchas personas le tienen a Acción Nacional, fruto de los buenos gobiernos y del trabajo que se ha hecho durante años».