Creció la inflación, pero no refleja el aumento del costo de la vida

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

En febrero, por segundo mes consecutivo, aumentó la inflación en México. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) reveló que el mes pasado la inflación anual fue de 4.02 % en febrero de 2026.

En el mes referido, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un nivel de 144.307, lo que representa un aumento de 0.50 por ciento respecto al mes anterior. En el mismo mes de 2025, la inflación mensual fue de 0.28 por ciento y la anual, de 3.77 por ciento.

En el mes pasado, los productos genéricos cuyas variaciones de precios, al alza y a la baja, destacaron por su incidencia sobre la inflación general fueron: jitomate, papa y otros tubérculos, así como loncherías, fondas, torterías y taquerías. En contraste, el gas doméstico LP, el huevo y el pollo disminuyeron sus precios.

Los especialistas del Inegi señalan que el índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.46 % a tasa mensual. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.39 % y los de servicios, 0.52 por ciento.

A tasa mensual, el índice de precios no subyacente creció 0.64 por ciento. Dentro de este, los precios de frutas y verduras ascendieron 4.94 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.02 %.

En detalle, los productos y servicios que más subieron de precio en febrero de 2026 y con ello impactaron en la inflación fueron: limón, con un incremento del 25.97%; jitomate, 22.51%; papa y otros tubérculos, 20.86%; tomate verde, 18.89% y plátano, 10.79%.

Por el contrario, los productos que bajaron de precio en febrero fueron: cebolla, con una reducción del 8.40%; chile serrano, 6.76; calabacita, 4.70%; huevo, 2.63%; gas doméstico LP, 1.84% y frijol, 1.81%.

Estos datos confirman las estimaciones de los expertos nacionales y extranjeros que pronosticaron que la inflación en México estaría entre el 3.6% y el 4.2% anual.

Estas cifras se interpretan como una estabilización gradual de la inflación al mantenerse cerca del límite superior del objetivo del Banco de México (3% +/- 1 punto porcentual).

Además, estimaciones del sector privado apuntan a una inflación general al cierre de 2026 cercana al 3.98%-4.0%.

Analistas de Banamex/Actinver estiman que la inflación se mantendrá presionada alrededor del 4.2% a finales de 2026, con riesgos asociados a la paridad cambiaria.

En cuanto a organismos internacionales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) proyecta una inflación ligeramente más baja, situándola alrededor del 3.6% para 2026.

Los analistas advierten acerca de los efectos de la inseguridad en materia de política de comercio exterior y la paridad del peso como riesgos que podrían mantener la inflación elevada.

En resumen, aunque se espera una inflación más controlada que en años anteriores, los expertos señalan que no llegará inmediatamente a la meta ideal del 3 por ciento.

Es de precisar que los índices como el de Precios al Consumidor (IPC), miden la variación de precios de una “canasta básica” de bienes y servicios, pero a menudo no reflejan el aumento real en el costo de vida experimentado por los hogares.

Esto significa que varios factores críticos que encarecen la vida quedan fuera de las estimaciones oficiales. Por ejemplo, el IPC no incluye impuestos sobre la renta, seguridad social ni impuestos directos que reducen la capacidad de pago de las familias.

Fuera de los índices oficiales quedan fuera asuntos importantes como los aumentos dramáticos en seguros de salud, colegiaturas, guarderías y costos de atención médica, elementos que representan una porción creciente del gasto familiar.

Las comisiones bancarias, tasas de interés de tarjetas de crédito y costos administrativos de servicios financieros rara vez tienen un peso adecuado en la canasta de inflación.

Por otra parte, es de considerar que una encuesta informal entre madres y padres jefes de familia confirma que el aumento del costo de la vida es mayor a lo expuesto en las cifras oficiales.

Avanza el proceso legislativo para acabar con las pensiones millonarias

Con la posible limitante de que las leyes no se pueden aplicar en forma retroactiva, avanza en el Senado la iniciativa presidencial para erradicar las pensiones millonarias.

Al respecto, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que esta semana se prevé discutir la iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para poner límite a las jubilaciones y pensiones de los funcionarios públicos.

En un mensaje en redes sociales, la senadora detalló que con la iniciativa remitida por la titular del Ejecutivo federal el 3 de marzo, se pondrá fin a las llamadas “pensiones doradas”, pues los funcionarios y ex funcionarios no podrán recibir más del 50 por ciento de lo que gana la Presidenta de la República.

De acuerdo con un comunicado de esa cámara, la presidenta Castillo Juárez recordó que senadoras y senadores también estarán muy pendientes de la discusión que se lleve a cabo en la Cámara de Diputados, en torno a la reforma político-electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remitió la semana pasada al Congreso de la Unión.

La legisladora indicó que otro importante tema en la agenda de la semana del 9 al 13 de marzo en la Cámara de Senadores, será la rendición del Informe Anual de la Fiscalía General de la República.

En esta materia, también está por definir si ese informe se presenta de manera reservada, sólo ante comisiones, o si la titular de ese organismo, Ernestina Godoy Ramos, acepta presentarse ante el pleno, pues seguramente habrá polémicas y reclamos, como los casos del líder de “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, o el huachicol, pues no se ha llegado a los verdaderos jefes que, se presume, ocupan altos cargos políticos.

Castillo Juárez comentó también que, así como en otras sesiones del Pleno, senadoras y senadores seguirán discutiendo y aprobando dictámenes de consenso, se abrirá el espacio para que una persona hablante en lengua indígena comparta a la asamblea sus propuestas, experiencias y el significado de su cultura.

Por su parte, el coordinador de la mayoría oficialista en la misma cámara de Senadores, el poblano Ignacio Mier Velazco, aseguró que la reforma electoral honra la palabra de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque fue uno de los 100 compromisos que hizo con el Movimiento de Transformación.

“La Presidenta de México además es leal a sus principios, que son los principios de Morena”, comentó en entrevista previa al asistir este sábado al VII Consejo Nacional de Morena, en la Ciudad de México.

Al responder preguntas sobre el uso de recursos ilícitos en las campañas, el senador Ignacio Mier recordó que constitucionalmente la fiscalización de recursos le corresponde al Instituto Nacional Electoral.

“Lo que debe hacer el instituto es profundizar la coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y conforme lo que establece la ley fijar criterios para evitar que haya recursos ilícitos en las campañas”, explicó.

Es de recordar que existe otra iniciativa de reforma electoral, presentada por MC, en la cual se propone que en caso de descubrirse financiamiento ilegal a las campañas políticas, las elecciones deben anularse.

En cuanto a la resistencia de sus partidos satélites, PT y PVEM que se oponen a reducir el financiamiento público a los partidos y la eliminación de senadores plurinominales el presidente de la Jucopo, respondió que en política siempre hay posibilidades.

“Nosotros confiamos en la sapiencia y habilidad del coordinador de los diputados, Ricardo Monreal, que es un buen político”, concluyó el legislador que sustituyó al tabasqueño Adán Augusto López Hernández, separado del cargo oficialmente para dedicarse a actividades partidistas, pero que es acusado de, por lo menos, encubrir información del organismo criminal “La Barredora”.