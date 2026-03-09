EL GOBIERNO DE MÉXICO CONVOCA AL PREMIO NACIONAL DE ARTES Y LITERATURA 2026

El reconocimiento distingue trayectorias que han enriquecido el patrimonio cultural, artístico y humanístico del país

Se otorgará un premio en cada uno de los cuatro campos: Lingüística y Literatura; Bellas Artes; Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, y Artes y Tradiciones Populares

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura y por conducto del Consejo de Premiación del Premio Nacional de Artes y Literatura (PNAL), convoca a instituciones y agrupaciones facultadas para presentar candidaturas al PNAL 2026, uno de los máximos reconocimientos que otorga el Estado mexicano a quienes, a través de su trayectoria y aportaciones, han contribuido al desarrollo cultural del país.

Con el galardón se reconoce públicamente la trayectoria, así como la trascendencia de obras, investigaciones o labores de divulgación que hayan enriquecido el acervo cultural de México, el progreso del arte o de la filosofía, así como las expresiones artísticas realizadas en beneficio de la humanidad y de la sociedad.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, señaló que «el Premio Nacional de Artes y Literatura reconoce a quienes han enriquecido el patrimonio cultural de México desde la creación, la investigación y la transmisión de saberes. En él conviven las bellas artes, el pensamiento crítico y las tradiciones populares que siguen dando vida a nuestra diversidad cultural”.

El Premio se otorga en cuatro campos: Lingüística y Literatura; Bellas Artes; Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, y Artes y Tradiciones Populares, con el objetivo de reconocer la diversidad de aportaciones que fortalecen la vida cultural de la nación.

Se designará una persona ganadora en cada uno de los tres primeros campos de premiación, mientras que en el de Artes y Tradiciones Populares podrá resultar galardonada una persona, un grupo o una comunidad, en reconocimiento al valor de las expresiones culturales que se preservan y transmiten de manera colectiva.

Las candidaturas deberán ser presentadas por instituciones y agrupaciones facultadas por el Consejo de Premiación, quienes integrarán los expedientes correspondientes con la documentación que respalde la trayectoria, las aportaciones y los méritos de las personas o comunidades postuladas.

En cada campo de premiación, la persona o comunidad galardonada recibirá una venera, un diploma y un estímulo económico, en el marco de lo establecido por la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Las personas físicas que obtengan el reconocimiento también serán distinguidas como Creadores Eméritos del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, dependencia de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en reconocimiento a la trascendencia de su trayectoria y a sus aportaciones al patrimonio cultural nacional.

La fecha límite para la recepción de candidaturas es el 30 de junio de 2026. Para más información, la convocatoria completa se puede consultar en el sitio web del Sistema Creación (sistemacreacion.cultura.gob.mx) o comunicarse al teléfono 55 4155 0730, extensión 7005, o al correo electrónico premionacional@cultura.gob.mx