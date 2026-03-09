Firman acuerdo gobierno del Estado de México y la Universidad Fidel Velázquez

Fortalecimiento del sistema de salud

El convenio de colaboración entre el ISSEMyM y la UTFV beneficiará a alrededor de 530 derechohabientes

Toluca, Estado de México.– En congruencia con la política de bienestar y fortalecimiento del sistema de salud que impulsa la Maestra Delfina Gómez Álvarez, el Gobierno del Estado de México y la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez (UTFV) firmaron un convenio de colaboración para dar continuidad a la atención médica de 528 docentes y personal administrativo, por parte del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).

Ignacio Salgado García, Director General del ISSEMYM, destacó que con este acuerdo se garantiza la operación de un consultorio ubicado en las instalaciones de la UTFV, el cual permite la promoción de la salud y la prevención de enfermedades

Por su parte, Rafael Adolfo Núñez González, rector de la UTFV, subrayó el trabajo coordinado que ambas instituciones realizaron para concretar este convenio, el cual representa un impacto positivo en las y los derechohabientes y en la formación de más de siete mil estudiantes de esta universidad, al contar con personal docente que dispone de mejores condiciones para el cuidado de su salud.

El acuerdo se suma a la regularización administrativa de otros tres convenios con universidades, los cuales forman parte del proceso de reingeniería institucional que impulsa Salgado García en el ISSEMYM, organismo sectorizado a la Oficialía Mayor, con el propósito de garantizar a las y los servidores públicos mexiquenses acceso oportuno a servicios médicos de calidad.

El consultorio de la UTFV se localiza en la calle Emiliano Zapata sin número, en el municipio de Nicolás Romero; brinda atención de primer nivel y cuenta con el sistema de referencia institucional en caso de requerir servicios médicos de mayor especialidad.