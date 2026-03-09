Reconocen a las mujeres como impulsotas a favor del medio ambiente

Destacan participación

Toluca, Estado de México.- Para reconocer el papel fundamental de las mujeres en el cuidado y conservación de la ecología, así como para enfrentar las afectaciones que las actividades humanas provocan en la naturaleza, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), llevó a cabo el evento “Tan imparables como la naturaleza, tan necesarias como el agua”.

En el Parque Metropolitano Bicentenario de la ciudad de Toluca, en el marco del Día Internacional de la Mujer, con una asistencia de poco más de quinientas mujeres interesadas en temas medioambientales, Alhely R. Arronis, Titular de la SMAyDS, señaló la relevancia de sus derechos y participación en todos los ámbitos sociales con sororidad.

Destacó que hay muchas que han entregado su vida a cuidar y proteger la naturaleza y sus recursos, por ello, “el ecofeminismo nos recuerda que la justicia ambiental y la igualdad de género van de la mano”. Subrayó que en muchas partes del mundo las mujeres enfrentan con mayor intensidad los efectos de la crisis ambiental como la escasez de agua, la perdida de cosechas y el deterioro de los ecosistemas.

Actualizarán datos de beneficiarias de prgramas sociales

Con el objetivo de garantizar que los apoyos lleguen a las mujeres que más lo necesitan, a partir de este 9 de marzo, el Gobierno de Delfina Gómez Álvarez iniciará visitas domiciliarias en los 125 municipios de la entidad para corroborar la identidad de las beneficiarias de programas sociales.

Se verificará la información para que aquellas mujeres que hayan cambiado su número de teléfono, correo electrónico o incluso su domicilio puedan actualizar sus datos y así recibir los beneficios que se otorgan a través de diversos programas destinados a mejorar su calidad de vida.

El recorrido del personal por el territorio mexiquense se realizará de manera escalonada, por lo que se recomienda a las beneficiarias mantenerse atentas a los canales oficiales del Gobierno del Estado de México para conocer cuándo se efectuará la visita en su domicilio y tener a la mano la documentación básica, a fin de corroborar su información.