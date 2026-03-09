Petróleo toca máximo desde 2022 y supera los 119 dólares por barril

Llega la peor crisis energética desde la década de 1970

Donald Trump reconoció el incremento, pero dice que “es un pequeño precio” que hay que pagar

Debido a la expansión de ⁠la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, los ⁠precios del petróleo subieron por encima de los 119 dólares por ⁠barril, alcanzando niveles no vistos desde mediados de 2022, ya que algunos de los principales productores recortaron el suministro y el temor a interrupciones prolongadas en el transporte marítimo se apoderó ⁠del mercado.

El diario The Wall Street Journal (WSJ) advirtió que se trata de la crisis «más grave que han sufrido los mercados energéticos desde la década de 1970».

A las 09:17 GMT, los futuros del Brent ganaban 13.02 dólares, o un 14%, hasta los 105.71 dólares por barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraban 12.16 dólares, o un 13%, para colocarse en los 103.06 dólares.

En una sesión vertiginosa, el Brent llegó a tocar un máximo de 119.5 dólares por barril, su mayor avance absoluto de precios en un solo día, y el WTI alcanzó los 119.48 dólares. Durante la semana pasada, el Brent ya había subido un 28% y el WTI, un 36 por ciento.

El estrecho de Ormuz, por el que suele pasar cerca de la quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo, está prácticamente cerrado.

También ha contribuido al aumento de los precios el nombramiento de Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre, Alí Jamenei, como líder supremo de Irán, lo que indica que los partidarios de la línea dura siguen firmemente al mando en Teherán una semana después del inicio del conflicto con Estados Unidos e Israel.

La guerra podría dejar a los consumidores y las empresas de todo el mundo enfrentándose a semanas o meses de precios más altos del combustible, incluso ⁠aunque el conflicto -que comenzó el 28 de febrero- termine ⁠rápidamente, ya que los proveedores se enfrentan ⁠a instalaciones dañadas, logística interrumpida y riesgos elevados para el transporte marítimo.

Los contratos de gasolina en ⁠Estados Unidos tocaron su máximo desde 2022, en torno a 3.22 dólares el galón, en un momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho a los consumidores estadounidenses que el impacto en su costo de vida sería limitado antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

La producción de petróleo de Irak en sus principales yacimientos del sur ha caído un 70%, según las fuentes, y el almacenamiento de crudo ha alcanzado su capacidad ⁠máxima.

Kuwait Petroleum Corporation comenzó a recortar el bombeo el sábado y declaró fuerza mayor en los envíos, aunque no especificó cuánto reduciría la producción.

Macron anuncia misión para reabrir el estrecho de Ormuz

Por su parte, el mandatario francés Emmanuel Macron, dijo este lunes que prepara con sus socios una misión “puramente defensiva” para reabrir el estrecho de Ormuz y escoltar a los buques «tras la salida de la fase más caliente del conflicto de Medio Oriente.

En una visita a Chipre, el presidente dijo también que Francia contribuirá «de manera duradera» a la seguridad en el mar Rojo con dos fragatas, que engrosarán una misión europea de seguridad puesta en marcha en esa zona en 2024.

Macron se refirió igualmente al ataque con drones sufrido por Chipre, en el Mediterráneo oriental, la semana pasada, como parte de las represalias iraníes a la ofensiva israelo-estadunidense. «Cuando atacan a Chipre, atacan a Europa», dijo sobre este país miembro de la UE.

Francia ⁠enviará ⁠dos fragatas como parte de la misión naval Aspides de la Unión Europea en el ⁠mar Rojo, ​según ⁠anunció el lunes el presidente francés, Emmanuel ‌Macron.

«Estamos ‌en proceso de establecer una misión ​puramente defensiva, puramente de ​escolta, ​que debe ‌prepararse junto con Estados europeos y no europeos», dijo Macron tras reunirse con el presidente chipriota, Nikos Christodoulides, ‌y el primer ministro griego, Kiriakos ⁠Mitsotakis, en Chipre.

Macron se ha convertido en el primer jefe de Estado que ha viajado a Chipre desde el inicio del actual conflicto en Oriente Medio. El objetivo del desplazamiento, según ha señalado el propio presidente, es demostrar “plena solidaridad” con el país mediterráneo tras haber sido “blanco de varios ataques”.

Analizan impacto sobre el mercado energético

La crisis en Oriente Medio ha comenzado a tener efectos en los mercados energéticos internacionales. El precio del petróleo ha superado los 100 dólares por barril tras haber aumentado alrededor de un 44% desde el inicio de la contienda, una evolución que ha generado preocupación entre varios gobiernos occidentales.

Ante esta situación, Macron ha anunciado que se celebrará una reunión de ministros de Finanzas del G7 y otra posterior centrada en energía para analizar el impacto del conflicto sobre el mercado energético. El objetivo de estos encuentros es coordinar posibles medidas para mitigar el efecto del aumento de precios.

Entre las opciones que se están estudiando figura el uso de reservas estratégicas de petróleo para estabilizar el mercado. “El uso de reservas estratégicas es una opción considerada con un objetivo de hacer bajar el precio de la energía”, ha explicado el presidente francés.

La inquietud por el encarecimiento de la energía es compartida por varios líderes europeos, entre ellos el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que prepara un paquete de ayudas para amortiguar el impacto del aumento del precio del combustible.

Pese a la volatilidad del mercado, la Comisión Europea ha tratado de rebajar la preocupación sobre el suministro energético. Desde Bruselas han señalado que, por el momento, no existe riesgo de “una inminente escasez de suministro de petróleo en Europa”, aunque las instituciones comunitarias siguen con atención la evolución del conflicto y sus posibles consecuencias económicas.

La guerra se intensifica

La guerra en Medio Oriente continúa intensificándose luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva militar contra Irán, con ataques dirigidos a instalaciones estratégicas y militares del régimen iraní. Según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), los bombardeos alcanzaron depósitos de combustible en Teherán utilizados por las fuerzas armadas, así como aviones de combate F-14 en el aeropuerto de Isfahán y sistemas de detección y defensa aérea del país.

El conflicto, que ya lleva varios días, ha provocado bombardeos cruzados y ataques con misiles y drones entre las partes. Irán ha respondido con lanzamientos de misiles balísticos contra territorio israelí, mientras continúan sonando sirenas de alerta en distintas zonas de Israel ante nuevos ataques.

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que el país está preparado para sostener una guerra intensa durante al menos seis meses frente a Estados Unidos e Israel, lo que refleja la creciente tensión y el riesgo de una escalada mayor en la región.

En medio de los combates, Israel también ha intensificado los bombardeos contra infraestructura militar y energética, mientras Irán mantiene su capacidad de respuesta con misiles y drones dirigidos tanto a Israel como a posiciones vinculadas a Estados Unidos en la región.

El conflicto ha generado gran preocupación internacional por la posibilidad de que la guerra se extienda a otros países del Medio Oriente y afecte la estabilidad global, especialmente en materia energética y de seguridad.

El presidente estadounidense Donald Trump reconoció el incremento del petróleo, pero dijo que «es un pequeño precio» que hay que pagar.

«Los precios a corto plazo del petróleo, que caerán rápidamente cuando la destrucción de la amenaza nuclear de Irán se acabe, es un muy pequeño precio que hay que pagar para Estados Unidos y el mundo, la seguridad y la paz. ¡solo los tontos pensarían diferente!», escribió el mandatario en su red, Truth Social.