CSP inaugura Hospital Oncológico para la Mujer de la CDMX, del IMSS Bienestar

Atenderá a 500 mil mujeres al año

Tuvo una inversión de 221 mdp, de los que 108 mdp se destinaron a obra y 113 en equipamiento

En la alcaldía Gustavo A. Madero, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Hospital Oncológico para la Mujer de la CDMX del IMSS Bienestar que, a partir de este lunes 9 de marzo, implementará el Modelo de Atención Integral de Cáncer de Mama para atender gratuitamente a 500 mil mujeres al año, través de la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y acompañamiento, el cual tuvo una inversión de 221 millones de pesos (mdp): 108 mdp se destinaron a obra y 113 en equipamiento.

“Es un hospital muy equipado; tiene integrado una parte de diagnóstico territorial con un equipo no invasivo, después los mastógrafos con interpretación con inteligencia artificial, tiene los quirófanos y también todas las salas de quimioterapia en caso de ser necesario, los mastógrafos tienen para hacer las biopsias, es decir, si detecta algo con probabilidad de ser malignos, de inmediato se hace la biopsia y lo más importante es que está garantizado que en 30 días inicia el tratamiento. El objetivo de este modelo, que lo vamos a replicar en todas las entidades del país, es que se reducen los tiempos de atención y con ello evidentemente se salvan vidas. Estamos muy contentos de este hospital. A partir del día de hoy ya inicia operaciones y es parte de este mes de la mujer, mes de marzo”, resaltó luego de realizar un recorrido por el nuevo hospital.

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que el edificio que alberga este hospital fue iniciado por la alcaldía Gustavo A. Madero, posteriormente se abandonó y se rehabilitó durante la pandemia de Covid-19 con una donación de Grupo Modelo de 100 mdp, mientras que la idea de convertirlo en un hospital oncológico surgió desde su gestión como Jefa de Gobierno.

Habrá un centro de este tipo en cada entidad

Anunció que habrá un centro de este tipo en cada entidad de la República. Además, la meta es que, para la atención del cáncer de mama, de otras formas de cáncer que afectan a las mujeres y de otro tipo de enfermedades, las imágenes de estudios sean revisadas en el Centro de Diagnóstico.

Por su parte, el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, detalló que este hospital nace con compromisos explícitos en tiempos de atención: en el día cero se hace la cita y los datos de la paciente se enlazan al mastógrafo con Inteligencia Artificial; en el día 1 se acude a la valoración médica, se realiza mastografía, ultrasonido y estudios complementarios; en el día 14 se entregan los resultados y en el día 30 inicia el tratamiento. Con ello, el Hospital Oncológico para la Mujer de la CDMX innova internacionalmente al dar comienzo al tratamiento en un mes.

Explicó que, en el área de detección, este hospital cuenta con mastógrafo de tamizaje, consultorio rosa especializado en salud de la mujer, mastógrafos digitales de alta resolución y ultrasonidos especializados. Señaló que todas las áreas de exploración física son 100 por ciento atendidas por mujeres. Además, recibirá a las pacientes remitidas de los 142 Centros de Salud que contarán con un equipo inalámbrico de exploración médica para la detección del cáncer de mama. Para el diagnóstico se dispone de mastógrafo con Inteligencia Artificial, mamógrafo con tomosíntesis, mastógrafo con estereotaxia para biopsia y tomógrafo de 128 cortes. Para el tratamiento se tienen 22 camas de hospitalización, 20 sillones de quimioterapia y dos quirófanos especializados en cirugía oncológica, conectados de manera remota a otros centros de atención para realizar interconsultas.

Señaló que la farmacia del hospital cuenta con todos los medicamentos y claves necesarios. Asimismo, como parte del acompañamiento, se procura el descanso y la nutrición de la paciente, ofreciendo servicios de apoyo durante todo el proceso de atención como psicología especializada, tanatología, cuidados paliativos y clínica del dolor, área de integración familiar, así como yoga terapéutico pre-intervención.

