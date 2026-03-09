Osmi presenta “Quiero más”

Profundiza en los vacíos emocionales

Un grito contra la adicción a la validación en redes sociales

Por Arturo Arellano

La llegada de Osmi a la escena musical ha sido una de las más llamativas de los últimos años: desde “Carmencita” hasta “Déjame salir” y “Lero”, lanzados en 2025, el músico ha construido una propuesta sólida y reconocible dentro del pop rock alternativo. Ahora, el artista presenta “Quiero más”, un sencillo que cuestiona la obsesión contemporánea por la validación externa y la necesidad de pertenecer en un mundo atravesado por la imagen y las redes sociales.

En “Quiero más”, Osmi se coloca también del lado de la autocrítica, reconociéndose como parte del mismo sistema que critica. “Habla de llenar esos vacíos que sentimos por tanto consumo efímero de redes sociales y de cosas no sustanciales, y la única forma en que creemos que podemos alcanzar algún estado de felicidad es a través de esa dopamina”, explica en entrevista para DIARIO IMAGEN.

Dopamina digital

Para el cantante, el tema que aborda no es menor ni superficial. “Es un tema importante al cual no se le da la relevancia que debe”, advierte, al referirse al impacto que la hiperconectividad tiene especialmente en millennials, generación Z y generación Alpha. “Estas generaciones, marcadas por la tecnología, buscan conexión a través de las redes, que curiosamente es lo que nos ha venido alejando”, señala.

Osmi reconoce que existe una brecha entre quienes siguen de cerca su proyecto y quienes lo descubren de forma casual en redes. “Quienes realmente me siguen y ponen atención a las letras les parece un tema simpático, pero quien no me sigue y se encuentra con una pauta mía, lo primero que hace es criticarla; recibo mucho hate en redes cuando no ponen atención a las letras”, afirma.

Producción, EP y búsqueda personal

“Quiero más” fue producida por Jan Toussaint y Dante Jodorowsky, dos nombres con amplia trayectoria en la escena musical contemporánea. “Se nota su mano porque son gente muy artística y profesional”, comenta Osmi. El acercamiento con Toussaint surgió hace dos años, cuando el productor se interesó en su proyecto tras ver algunos de sus contenidos en TikTok, y terminó por involucrarse de lleno en la creación del nuevo material.

La canción forma parte de un EP de cinco temas que verá la luz de manera gradual. “No estoy peleado con sacar discos, pero cuando sacas uno muchas canciones no reciben el tiempo necesario, y para mí cada tema es como un hijo”, explica. Por ello, el lanzamiento será escalonado: el siguiente sencillo está previsto para el 17 de abril y el EP completo llegará hacia mediados de agosto, con canciones que, adelanta, parten de experiencias personales y de cómo se siente viviendo en sociedad.

Identidad, presión social y lo que viene

Más allá de lo musical, Osmi considera que su obra dialoga con una crisis de autenticidad. “Estamos en una búsqueda constante y construcción de lo que somos, pero estamos tan bombardeados de información sobre lo que debemos ser, de cómo manejarnos y de lo que representa la belleza, que se va perdiendo la autenticidad”, reflexiona.

Sobre su futuro, prefiere evitar la palabra “éxito” como meta cerrada. “Esperaría que me esté dirigiendo a algún lugar satisfactorio; no podría decir al éxito, porque es algo subjetivo, pero sí quiero llegar a más personas, a más lugares, tener mejor posicionamiento, más conexión”, dice. Entre sus próximos planes contempla volver a presentarse en estaciones del Metro de la Ciudad de México, donde ya ha realizado giras con buena respuesta del público.

