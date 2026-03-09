Crea EU frente continental contra cárteles del narco

México no está incluido

“El compromiso es utilizar la fuerza militar letal para destruirlos de una vez por todas”, señala el mandatario de EU

El presidente Donald Trump anunció la creación de una alianza de 17 países americanos, “Escudo de las Américas”, para “destruir” a los cárteles de narcotraficantes del continente, durante una cumbre celebrada en su club de golf en Doral, Florida, con una docena de mandatarios afines.

“El corazón de nuestro acuerdo es el compromiso de utilizar fuerza militar letal para destruir estos siniestros cárteles y redes terroristas. De una vez por todas, vamos a acabar con ellos”, declaró Trump ante sus invitados.

“Los líderes de esta región han permitido que grandes franjas de territorio en el hemisferio occidental queden bajo el control de pandillas transnacionales (…) No vamos a permitir que eso ocurra. Vamos a ayudar», añadió el mandatario republicano. «¿Quieren que usemos un misil? Son extremadamente precisos. Lo mandamos directo a la sala de estar y se acabó el miembro del cártel».

La cita se enmarca en su versión de la histórica Doctrina Monroe, con la que ha prometido intervenir para promover los intereses de Washington en las Américas, aumentar la seguridad del país y frenar la influencia de potencias como China.

Un ejemplo de esta postura fue la operación de las fuerzas estadounidenses que se saldó con el derrocamiento y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, o el bloqueo impuesto a la entrega de petróleo a Cuba.

“Estamos llamando a esta alianza militar, a una coalición militar contra cárteles que están creciendo en la región increíblemente rápido. El corazón de este acuerdo es el compromiso de usar la fuerza militar para destruir los cárteles y las redes terroristas, de una vez por todas vamos a acabarlos.

“Para eso necesitamos estar unidos… Ustedes nos tienen que decirnos dónde están. Nosotros tenemos un armamento excelente, como posiblemente han visto recientemente.

“Todos aquí comparten prioridad, seguridad, libre comercio y el Estado de Derecho… Estamos formando el Escudo de las Américas, una nueva coalición para progresar”.

El presidente Trump justificó esta coalición militar ante el crecimiento de los cÁrteles en grandes territorios del hemisferio occidental que ahora son controlados por ellos como pandillas transnacionales.

“Son cárteles sedientos de sangre que imponen su voluntad a través de asesinatos, torturas y extorsiones… por eso vamos a trabajar con ustedes, y utilizaremos misiles que son bastante precisos… haremos lo que se necesite para erradicarlos”, indicó.

Un equilibrio frágil

Más allá de su afinidad ideológica con Trump, algunos de estos mandatarios han sabido aprovechar su buena relación con el republicano.

El hondureño Nasry Asfura recibió, por ejemplo, un apoyo clave del presidente estadounidense en las elecciones del año pasado, y en el caso de Milei, su buena sintonía con Trump facilitó que Estados Unidos otorgara un apoyo por 20.000 millones de dólares mediante un canje de divisas en 2025.

Pero esta coalición de gobiernos afines plantea interrogantes sobre su alcance y durabilidad, según Irene Mia.

La experta señala que las propuestas de Washington para América se basan en una agenda puramente negativa. «Todo se reduce a las amenazas que representa la región para la seguridad estadounidense: la migración y el crimen organizado», dice.

Mia apunta asimismo a otra debilidad de esta cumbre dedicada a la lucha contra los cárteles: la ausencia de México -al que describe como «el director ejecutivo de la cadena de suministro del narcotráfico»-, y de Brasil -cuyos grupos criminales son claves para el envío de drogas a Europa-, gobernados por los izquierdistas Claudia Sheinbaum y Lula da Silva respectivamente.

Para Mia, a pesar de esta aparente buena sintonía entre los gobiernos derechistas del continente y Washington, el apoyo de esos países «es bastante frágil debido a la relación problemática» entre América Latina y Estados Unidos.

«Es un equilibrio muy delicado saber si la población aprobará la política de Trump y hasta cuándo», asegura.

Trump acusa a México de ser el epicentro de la violencia criminal en América Latina

El presidente Donald Trump ha acusado a México de ser el epicentro de la violencia de los cárteles de la droga en la región para, sin solución de continuidad, alabar a su presidenta, Claudia Sheinbaum, diciendo que es “muy buena persona”. Ha asegurado, otra vez, que los criminales mandan en México y que hay que “erradicarlos” para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense.

“Como parte de nuestro compromiso para contrarrestar la presencia de los cárteles en la región, debemos reconocer que el epicentro de la violencia de los cárteles es México”, ha dicho el republicano, “son responsables de gran parte de las matanzas y caos y el Gobierno de Estados Unidos hará lo que sea necesario para defender a nuestra nación y proteger a nuestro pueblo”. Luego ha comentado que Sheinbaum es una “muy buena persona”, con una “voz hermosa”, para de inmediato hacer una especie de imitación de ella durante sus conversaciones telefónicas. “Tenemos que erradicarlos, tenemos que acabar con ellos”, añadió, “está yendo a peor y son los cárteles quienes mandan en México”.

Esta no es la primera vez que Trump realiza esta dinámica. En mayo de 2025, durante un viaje en el avión presidencial, comentó que Sheimbaun es una mujer encantadora pero que “tiene tanto miedo a los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad”. El pasado enero, durante una entrevista, declaró que, “en cuanto a los cárteles, estos controlan México” y que Sheinbaum “les tiene miedo”. La presidenta de México, por su parte, ha desdeñado este tipo de discursos asegurando que simplemente es la forma de comunicar de Trump..

Esta cumbre, bautizada como “Escudo de la Américas”, se celebra sin la presencia de pesos pesados de la región, como son México, Colombia o Brasil.

Pero cuenta con todo el arco conservador de América Latina como los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Ecuador, Daniel Noboa; República Dominicana, Luis Abinader; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Mohamed Irfaan Ali; Honduras, Nasry Tito Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña, y Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissesar, además de José Antonio Kast presidente electo de Chile.