En México, el turismo se mantiene fuerte y en un constante crecimiento

Sectur, Asetur y CNET refrendan coordinación

Reconocen el liderazgo de la secretaria de Turismo del gobierno federal, Josefina Rodríguez Zamora

En el marco de la LXVII Asamblea de las Secretarias y Secretarios de Turismo de México (Asetur), la Secretaría de Turismo del Gobierno de México (Sectur), el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), y Asetur reafirmaron la coordinación institucional que sostiene la actividad turística del país y enviaron un mensaje claro a los mercados nacionales e internacionales: En México el turismo se mantiene fuerte y en constante crecimiento

De acuerdo con información recabada por Sectur y validada con las Secretarías de Turismo de las 32 entidades federativas, durante las primeras siete semanas de 2026 los principales 20 centros turísticos del país registran un crecimiento de entre 3 y 4 por ciento en la llegada de turistas a hoteles, mientras que las entidades del norte, centro y sur del país reportan operación normal y estabilidad en sus niveles de ocupación hotelera en el arranque del año.

En este contexto, Asetur reconoció el liderazgo de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, quien ha encabezado la coordinación institucional con las entidades federativas y el sector empresarial para mantener una comunicación clara y oportuna con los mercados turísticos.

Durante la Asamblea, el presidente de Asetur y secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, subrayó que los estados mantienen una agenda activa de promoción, desarrollo y coordinación turística que se refleja en la operación cotidiana de los destinos en todo el país.

“El turismo en México está en movimiento. En cada entidad federativa se están desarrollando eventos, campañas de promoción, rutas turísticas, ferias y encuentros de negocios que fortalecen nuestra presencia en los mercados nacionales e internacionales. Desde ASETUR seguiremos trabajando con una visión clara: hacer del turismo una prioridad para México, fortaleciendo la coordinación entre estados, federación y sector empresarial”, señaló.

Cueto Riestra destacó que, a través de Asetur y sus distintas comisiones de trabajo, los estados impulsan una agenda conjunta orientada a fortalecer la promoción turística, mejorar la competitividad de los destinos, ampliar la conectividad aérea y diversificar la oferta turística del país.

En los últimos meses, las entidades federativas, en coordinación con Asetur, han desarrollado una agenda activa de promoción y posicionamiento internacional, participando en espacios estratégicos del sector turístico global, como ferias internacionales, misiones comerciales y encuentros de negocios, además de impulsar campañas de promoción conjunta y nuevos productos turísticos en distintos destinos del país.

Asimismo, Asetur ha fortalecido la coordinación institucional con el sector empresarial, particularmente a través del reciente Convenio de Colaboración con el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que busca impulsar esquemas de cooperación público–privada para fortalecer la promoción turística, atraer inversión y consolidar la competitividad de los destinos mexicanos.

Por su parte, el CNET, como órgano cúpula del sector empresarial turístico, ha desempeñado un papel clave en la articulación con hoteles, aerolíneas, aeropuertos, líneas de cruceros, touroperadores y prestadores de servicios turísticos, fortaleciendo la confianza del mercado y la continuidad operativa en todo el territorio nacional.

La coordinación entre Sectur, CNET y las 32 Secretarías de Turismo, subrayó Cueto Riestra, representa hoy un modelo de gobernanza turística que permite al país actuar con mayor eficacia frente a los retos del entorno global y consolidar al turismo como una prioridad estratégica para el desarrollo nacional.

México se encuentra además preparado para recibir a millones de visitantes durante la próxima temporada de Spring Break, así como para los distintos eventos internacionales que se desarrollarán en el país rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con unidad, liderazgo y coordinación institucional, el turismo de México reafirma su papel como uno de los motores estratégicos del desarrollo regional, el empleo y la inversión, enviando un mensaje claro al mundo: En México el turismo se mantiene fuerte y listo para seguir recibiendo visitantes de todo el mundo.