En la Nueva Escuela Mexicana, educar es formar personas libres: Mario Delgado

A 100 años de la educación secundaria

Convoca a registrarse a bachillerato a partir del 17 de marzo en la plataforma “Mi derecho, mi lugar”

En medio de una fiesta cultural, deportiva, comunitaria y artística, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó el festejo nacional por el Centenario de las Escuelas Secundarias, nivel educativo que actualmente cuenta con 42 mil 975 planteles públicos y privados, con una matrícula de 6 millones 293 mil 530 alumnas y alumnos, quienes son atendidos por 421 mil 972 docentes en todo el país.

En la Escuela Secundaria No. 4 “Moisés Sáenz”, en la Ciudad de México, donde más de 2 mil alumnas y alumnos, maestras, maestros, directoras, directores, madres y padres de familia de secundarias centenarias como la 1, 2 y 3 participaron en este festejo, el titular de la SEP aseguró que un pueblo que descuida la educación de sus jóvenes se mutila a sí mismo.

Por ello, agregó, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo creó la Beca Rita Cetina, que hoy apoya a 5.6 millones de alumnas y alumnos de secundaria en todo el país, con el objetivo de que no abandonen la escuela y continúen con sus estudios.

Al dirigirse a las y los alumnos de tercer grado les comentó que por instrucciones de la Presidenta de México el año pasado se eliminó el examen Comipems para ingresar al bachillerato, ya que como dijo, «vamos a quitar ese examen, porque la educación es un derecho, no es una competencia» y lo sustituyó por el programa “Mi derecho, mi lugar”.

Informó que, a través de este nuevo sistema, el año pasado el 98 por ciento de las y los adolescentes quedó entre sus tres primeras opciones, es decir, en la preparatoria a la que deseaban asistir, lo que impacta positivamente en la disminución de la deserción.

Detalló que el registro al programa “Mi derecho, mi lugar” iniciará a partir del 17 de marzo. “Ustedes que van a la preparatoria se pueden inscribir libremente. Y ahí ya los esperamos con la Beca Benito Juárez para que nadie deje de estudiar”, expresó.

Delgado Carrillo afirmó que, en la Nueva Escuela Mexicana (NEM), comprendemos que educar es formar personas libres, capaces de pensar por sí mismas, convivir en la diferencia y reconocerse en las y los demás.

Por ello, el titular de la SEP señaló que, a 100 años del inicio del sistema de secundarias, es tiempo de hacer una pausa para revisar, analizar y reflexionar sobre este nivel educativo, con el propósito de adecuarlo a la realidad que viven nuestras juventudes y adolescencias.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, señaló que la SEP impulsa programas de apoyo a las familias para garantizar la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes, y que, bajo el liderazgo del secretario Mario Delgado Carrillo, se fortalece la educación pública para que ningún estudiante abandone sus estudios por falta de recursos, reafirmando el compromiso con la transformación del país.

En su oportunidad el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Luciano Concheiro Bórquez, celebró que hace un siglo se otorgara una voz y un lugar propio a la escuela secundaria, nivel en el que, además de despertar entre las y los estudiantes el sentido de identidad y pertenencia, también se cuestionan dogmas y se definen proyectos de vida.

Durante su intervención, el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Pedro Moctezuma Barragán, en representación de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, señaló que hablar de educación secundaria es hablar de formación integral y de una educación ética para vencer al clasismo y al racismo.

Delgado Carrillo también encabezó la entrega de reconocimientos a representantes de los sectores que participaron en la elaboración del Libro Conmemorativo del Centenario: al estudiante Bruno Rivera Gómez, de la Secundaria 199, quien participó en el área de Pintura; Alexa Pérez Hernández, de la Secundaria Técnica No. 78, quien colaboró en Artes Visuales; Roberto Platas Zavala, inspector de secundarias que participó en Artes Visuales; a la directora de la Secundaria 10, María del Refugio Peñuelas Armenta, así como al docente Daniel Martínez Carrillo, de la Secundaria 151, quien participó en Artes Plásticas y es creador de uno de los murales del centenario.