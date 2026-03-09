Deportivos del IMSS, espacios para impulsar la inclusión de las mujeres: Zoé Robledo

Sedes del Mundial Social 2026

Es una prioridad en cualquier ámbito, desde los consultorios, quirófanos, puestos de dirección y en las canchas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) impulsa la inclusión de las mujeres en el deporte mediante el uso de sus unidades deportivas como sedes del Mundial Social IMSS 2026 y como plataformas para fomentar la práctica del futbol femenil, señaló el director general, Zoé Robledo.

Durante la presentación del documental “Tan Cerca de las Nubes”, en el Teatro Juan Moisés Calleja, en la sede central del IMSS, Zoé Robledo señaló que la inclusión de las mujeres es la prioridad del Instituto “en cualquiera que sea esto. En el consultorio, en el quirófano, en los puestos de dirección y también desde luego en las canchas”.

Destacó que el documental dirigido por Manuel Cañibe y estrenado en el Festival Internacional de Cine de Morelia en 2023, cuenta la historia de cómo un grupo de jóvenes mexicanas rompió en los años 70 barreras de género, políticas, económicas y sociales, al lograr la hazaña histórica de jugar una final de futbol ante más de 100 mil personas en el Estadio Azteca, frente a la Selección de Dinamarca.

“Lo importante del documental que vamos a ver es que no solamente lo hicieron antes sino que llegaron más lejos y que eso pareciera que durante tanto tiempo se quiso decir poco”, dijo.

Recordó que el Seguro Social ha tenido que ver con el deporte desde hace mucho tiempo, pues su modelo abarca las prestaciones económicas y sociales, ha formado grandes deportistas gracias a que cuenta con la infraestructura para la práctica y entrenamiento de diversas disciplinas.

Zoé Robledo señaló que la prioridad del IMSS para este año de euforia mundialista es fomentar la práctica del futbol en las mujeres a través del Futsal femenil, una de las tres disciplinas de este deporte reconocidas por la FIFA. “Se han adaptado 64 espacios para su práctica, ¿con qué propósito? Que seamos nuevamente el semillero de mujeres futbolistas que nutran a nuestra selección nacional de Futsal en los próximos mundiales”.

Destacó la buena respuesta que ha habido para este torneo, con la participación de 288 equipos, 3 mil 162 jugadoras y a la fecha se han identificado cerca de 30 talentos de parte de la federación mexicana y FIFA.

Asimismo, anunció que una de las canchas de la Unidad Independencia será nombrada “Pioneras del Futbol Femenil Selección Mexicana 1970-1971. “Para que esto se marque y quede para la historia. Lo que nos ha dicho la Presidenta Claudia Sheinbaum que para alcanzar la igualdad y erradicar todo tipo de violencia hay que reconocer su lugar en la historia, en el espacio, en el hogar, pero también en la cancha”.

Al hacer uso de la palabra, el director de Prestaciones Económicas y Sociales, Mauricio Hernández Ávila, reconoció la valentía y el coraje que mostraron las seleccionadas de la Copa Mundial de 1971, al romper las barreras sociales y salir adelante en una disciplina como el futbol.

Precisó que a través del documental “Tan cerca de las nubes”, se rinde un homenaje y se hace un recuento de la hazaña deportiva que un grupo de jóvenes mujeres futbolistas llevaron a cabo y que deben tomarse como ejemplo en el deporte actual.

Por su parte, la titular de la Dirección Jurídica del Instituto, Norma Gabriela López Castañeda, indicó que “Tan cerca de las nubes” deja grandes enseñanzas, entre ellas, un ejemplo de la lucha de quienes precedieron, la pasión con la que se vive y que las barreras únicamente deben servir para medir la convicción y calibrar lo que hay que hacer para alcanzar las metas.

En su mensaje, Martha Coronado, jugadora de la selección femenil de la Copa Mundial de 1971, destacó la importancia del deporte como herramienta para fomentar valores como la disciplina, la empatía y el trabajo en equipo, fundamentales para el desarrollo personal y social.

Por su parte, Monserrat Andrea Rossellini Domínguez, portera Jugadora del equipo de futbol soccer del torneo futsal IMSS, destacó que el futbol representa para ella una forma de arte y estrategia, en la que cada jugador cumple un papel fundamental dentro del equipo para alcanzar el objetivo común: anotar goles y defender la portería.