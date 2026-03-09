Beneficia HG del ISSSTE en Querétaro a bebé con exitosa cirugía de labio hendido

Atención médica con Trato Digno

Querétaro, Qro.– El Hospital General (HG) “Querétaro”, adscrito al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, benefició a un infante de tres meses de edad con una cirugía para corregir el labio hendido, una malformación genética que provoca una abertura entre la boca y la cavidad nasal.

La cirujana maxilofacial del nosocomio, Erendalhi Rocha Mesta, destacó que a través de un trabajo coordinado con el área de Pediatría, quien le solicitó una interconsulta para valorar al menor, originario del municipio Peñamiller, ubicado en la Sierra Gorda de Querétaro, fue posible realizar todo el protocolo necesario y cumplir con las solicitudes médicas para que fuera posible llevar a cabo la cirugía.

“En el mes de diciembre pidieron mi valoración y opinión médica porque una de las características de estos pacientes es que no ganan peso fácilmente como un bebé que no tiene esa alteración. (…) Se realizó la interconsulta debido a que el bebé no consumía apropiadamente su alimento, lo que provocó un peso bajo para su edad, además de presentar neumonía”, indicó.

Rocha Mesta comentó que en el mes de febrero, después de cumplir con todos los protocolos necesarios –análisis clínicos y el peso adecuado– se programó la cirugía, la cual implicó un trabajo conjunto de distintas especialidades para lograr que fuera un éxito.

“Implica el apoyo de todos, desde pediatría, que es quien hace el primer contacto e introduce a la paciente como mamá, hasta el anestesiólogo, que es una parte súper importante debido a la complejidad que tiene el poder anestesiar a un bebé de esa edad y tener un control de los medicamentos. (…) A través de incisiones a ambos lados de la hendidura rota se logró unir el tejido y músculos del labio”, explicó.

Además, subrayó que, a través de un trato empático, se le explicó a la madre del pequeño la manera correcta de sentarse para alimentar al infante, se le brindó seguridad para que no tuviera temor sobre el reflujo de leche que presentan los niños con esta condición y se le recomendó un aparato ortopédico llamado NAM (Moldeado Nasoalveolar), un paladar falso hecho de acrílico a medida, otorgado por el ISSSTE, el cual permite tapar la fisura del labio para que el bebé pueda comer sin desperdicio de alimento.

“Es importante explicar a los padres que tienen hijos con esta condición que sus niños tienen todas las estructuras anatómicas, el procedimiento médico lo que permite es terminar de hacer la unión que no concluyó de forma natural en labio y/o paladar. (…) Brindar información sobre el padecimiento es esencial para los padres, les ayuda en todos los sentidos”, indicó.

Finalmente, la cirujana maxilofacial del HG “Querétaro” mencionó que esta cirugía no es solo estética, sino que impacta en la vida del pequeño de manera integral, ya que influye para que el niño se alimente correctamente y adquiera todos los nutrientes que necesita, también en no entorpecer el proceso del habla del niño.

“La cirugía es estética-funcional, permite que el niño tenga un desarrollo infantil pleno y con confianza. (…) Es impactante para un doctor poder ayudar a hacer esto, es impactante ver la sonrisa de la mamá al ver a su bebé. (…) Sabes que estás ayudando a que el niño desarrolle toda su funcionalidad, porque una de las partes más importantes de esta cirugía es que, como médico, recuperes la funcionalidad del paciente”, concluyó.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE refrenda su compromiso para brindar una atención médica con Trato Digno a las y los derechohabientes.