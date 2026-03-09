Se han aplicado más de 26.7 millones de vacunas contra el sarampión: Ssa

Campaña nacional de prevención

La inmunización es prioritaria para niñas y niños de 6 meses a 12 años, el grupo que requiere mayor protección

La Secretaría de Salud informa que, del 1 de enero de 2025 al 06 de marzo de 2026, el Sector Salud ha aplicado 26 millones 796 mil 106 vacunas contra el sarampión en todo el país, como parte de la Estrategia Nacional contra el Sarampión, con el objetivo de fortalecer la protección de la población y prevenir brotes de esta enfermedad.

Como parte de esta estrategia, se refuerza el llamado a madres, padres y cuidadores para vacunar oportunamente a niñas y niños de 6 meses a 12 años, ya que este grupo requiere especial protección para evitar contagios y cortar cadenas de transmisión.

Estas acciones se realizan de manera coordinada con las instituciones que integran el Sector Salud: IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, además de los gobiernos estatales, con el propósito de ampliar la cobertura de vacunación en todo el territorio nacional.

La vacunación está dirigida de manera prioritaria a:

– Niñas y niños de 6 meses a 12 años que no cuenten con ninguna dosis o requieran completar su esquema o refuerzo.

– Personas de 13 a 49 años que no tengan antecedente vacunal o presenten esquemas incompletos.

Para conocer el centro de vacunación más cercano, la población puede consultar la plataforma dondemevacuno.salud.gob.mx o comunicarse al 079, donde se brinda orientación gratuita.

La Secretaría de Salud hace un llamado a revisar las cartillas de vacunación y acudir oportunamente a los servicios de salud, especialmente en el caso de niñas y niños, para iniciar o completar su esquema. La vacunación es una medida segura, gratuita y fundamental para proteger la salud individual y colectiva.