Protección de mujeres es política de Estado en Puebla: Alejandro Armenta

Saldo blanco durante las manifestaciones en el marco del 8M

Ciudad de Puebla, Pue.- En el marco de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, subrayó que la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres es una política permanente del gobierno del estado, por lo que en Puebla se trabaja los 365 días del año para prevenir la violencia y fortalecer el empoderamiento femenino, en congruencia con la visión humanista y con perspectiva de género que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En este mismo contexto, la directora de Emergencias del C5i de la Secretaría de Seguridad Pública, Susana Reyes Pérez, informó que las autoridades estatales, federales y municipales mantuvieron coordinación permanente para acompañar las actividades y movilizaciones realizadas con motivo del Día Internacional de la Mujer, lo que garantizó el respeto a la libre manifestación y la atención oportuna a cualquier situación que pudiera presentarse.

Informó que, desde el Centro de Mando Interinstitucional instalado en el Complejo Metropolitano de Seguridad, más de 90 servidores públicos de 37 instancias federales, estatales y municipales monitorearon en tiempo real 81 eventos conmemorativos. Resaltó que, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), fueron desplegados mil 332 elementos en todo el estado, prioritariamente mujeres de las distintas áreas operativas de la Policía Estatal, quienes trabajaron coordinadamente con la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Protección Civil, corporaciones municipales y cuerpos de emergencia.

En su mensaje, la secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, mencionó que el Gobierno del Estado de Puebla garantiza los derechos, la seguridad y el bienestar de este género, por lo que, los diversos pliegos petitorios y propuestas durante la movilización realizada el domingo 8 de marzo por colectivas y organizaciones, serán analizados y atendidos con empatía y responsabilidad. “Porque escuchar a las mujeres es parte fundamental de construir una sociedad más justa”, afirmó la secretaria.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Rosa Icela Sánchez Soya, explicó que durante el 8M realizaron acciones de monitoreo y observación, con el objetivo de brindar acompañamiento a las participantes y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y de manifestación. “La intervención de la Comisión se limitó a la vigilancia preventiva, con el propósito de verificar que los elementos de seguridad pública mantuvieran la debida distancia y evitaran escalar cualquier situación”, apuntó.