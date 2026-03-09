Pymes en México enfrentan muy alta mortalidad: Castelec

Por falta de control administrativo y digitalización

Advierten que hasta 80% de los negocios no supera los cinco años

Por Arturo Arellano

El director general de Castelec Internacional, Carlos Castellanos, explica cómo el uso de herramientas digitales puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de una empresa mexicana.

En México, tres de cada cuatro pequeñas y medianas empresas (Pymes) desaparecen antes de cumplir dos años, y ocho de cada diez no alcanzan el quinto año de vida. Así lo advierte la firma tecnológica Castelec Internacional, con más de tres décadas de experiencia en desarrollo de software empresarial.

“Muchas veces las Pymes tienen talento y buenos productos, pero no cuentan con las herramientas necesarias para sostener su operación”, señala Carlos Castellanos, director general de la compañía, en entrevista con DIARIO IMAGEN. “El problema no es la falta de capacidad, sino de instrumentos de gestión que les permitan tener control administrativo, conocer su inventario y mantener un registro de sus clientes o proveedores”.

Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), alrededor de 24 millones de personas trabajan en el sector formal. Si se agrega la economía informal, la cifra supera los 60 millones, lo que refleja la magnitud del reto que enfrentan los negocios emergentes. De acuerdo con la OCDE, las Pymes representan más del 52% del PIB nacional y generan cerca de 27 millones de empleos.

De los ensambladores al software empresarial

Castelec nació en 1991, cuando los hermanos Héctor y Alejandro Castellanos comenzaron ensamblando computadoras genéricas para atender un mercado incipiente. “Ellos tenían 19 y 17 años, y mientras estudiaban ingeniería, montaron su primera oficina. Los clientes empezaron a pedir soluciones para controlar inventarios o manejar su operación, y así decidimos migrar del hardware al software”, relata Carlos Castellanos.

De esa evolución nació ALPHA ERP, un sistema de gestión empresarial creado en 1994 que hoy utilizan más de 50 mil usuarios en todo el país. “Con ALPHA ERP ayudamos a las Pymes a mantenerse vivas. Es como un doctor: por más capacitado que esté, si no tiene las herramientas correctas, no puede salvar al paciente”, compara el empresario.

Innovación con inteligencia artificial

Castellanos subraya que la tecnología avanza de forma constante, y las empresas mexicanas deben mantenerse al día si quieren competir. “Nuestro software ya integra herramientas como ChatGPT o Grok para ayudar a los usuarios a redactar comunicados, enviar avisos automáticos o analizar información. También se conecta con plataformas como WhatsApp, Mercado Libre, Amazon y nuestro propio módulo de eCommerce”, destaca.

Un logro pionero de Castelec es su conexión directa con la banca mexicana, lo que permite realizar pagos a proveedores o recibir cobros desde el mismo sistema, sin procesos intermedios. “Queremos que nuestros clientes puedan administrar todo desde un solo lugar, con seguridad y eficiencia”, añade.

“Quien mejor que un mexicano para entender a otro mexicano”

Para Castellanos, entender la cultura empresarial nacional ha sido clave en su éxito. “Sabemos cómo funciona el sistema fiscal, las regulaciones y la forma en que piensa el emprendedor mexicano. Por eso desarrollamos soluciones hechas a su medida, accesibles y prácticas.”

Castelec cuenta actualmente con 11 sucursales a nivel nacional, atención a distancia mediante chatbot y demostraciones sin costo a través de su plataforma digital. “El objetivo es impulsar a las Pymes para que crezcan y no formen parte de esa estadística de mortalidad empresarial”, concluye.