Buscarán el Récord Guinness con la clase de futbol más grande del mundo

Mundial Social 2026: Sectur y CDMX

El evento se realizará el 15 de marzo de 2026 con una clase masiva de 35 minutos que buscará superar el récord certificado por Guinness World Records

En el marco del Mundial Social, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México (Sectur), en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, lanzó la convocatoria para participar en el intento de Récord Guinness de la clase de futbol más grande del mundo, una iniciativa que busca reunir a miles de personas en el corazón del país y celebrar la pasión futbolera rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante la presentación de la convocatoria, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que el Mundial representa una oportunidad histórica para proyectar la grandeza turística y cultural del país ante el mundo, así como para fortalecer la participación de la ciudadanía en las actividades previas al torneo.

“Hablamos de una ciudad que late con el corazón del futbol, una ciudad que por tercera vez será sede de la inauguración del Mundial. Cuando preguntan si México está preparado, la respuesta es que siempre lo ha estado, y hoy más que nunca”, expresó.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó que el objetivo es convertir el corazón de la capital en un espacio de participación colectiva alrededor del deporte.

“Vamos a convertir el Zócalo de la Ciudad de México en la cancha de futbol más grande del mundo y esperamos a miles de personas que se sumen a hacer historia rompiendo el récord Guinness de la clase de futbol más grande del planeta”, afirmó.

El intento de récord en la capital del país consistirá en una clase masiva de futbol con una duración aproximada de 35 minutos, en la que las y los participantes seguirán un módulo de entrenamiento guiado por personal capacitado.

El evento se realizará el domingo 15 de marzo de 2026 a las 10:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se buscará reunir a 15 mil personas para superar la marca mundial vigente.

Estas actividades forman parte de la visión de un Mundial con la gente, en el que el deporte se viva no solo en los estadios, sino también en las calles, colonias y comunidades.

Este esfuerzo contará con la presencia de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha impulsado que las actividades rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 involucren a la ciudadanía y fomenten la participación activa de las y los mexicanos, con el objetivo de hacer de esta justa deportiva un Mundial Social.

Ingrid Paola Rodríguez Borja, representante de Guinness World Records en México, explicó que la marca actual de la clase de futbol más grande del mundo se estableció en Estados Unidos con poco más de mil participantes, por lo que la convocatoria en la capital del país busca superar ampliamente esa cifra y colocar a México nuevamente en la historia de los récords mundiales.

Este esfuerzo forma parte de un Récord Nacional que busca fortalecer la marca país México a través de actividades deportivas de gran escala que convoquen a la ciudadanía y proyecten al país ante el mundo, en el marco de la tercera ocasión en que México será sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La participación será gratuita; sin embargo, se requerirá registro previo obligatorio, el cual podrá realizarse a través de la página oficial del Instituto del Deporte de la Ciudad de México (INDEPORTE) o en los portales del Gobierno de la Ciudad de México.

La iniciativa pretende convertirse en el segundo gran hito mundialista rumbo a 2026, luego de que recientemente México obtuviera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el récord de la imagen humana de la camiseta de futbol más grande del mundo, consolidando una serie de acciones que celebran la identidad y la pasión deportiva de las y los mexicanos. Como parte de esta estrategia nacional se impulsan tres récords vinculados al futbol en distintas regiones del país:

– Chiapas: la imagen humana más grande de una playera de futbol formada por personas.

– Ciudad de México: la clase de futbol más grande del mundo.

– La Paz, Baja California Sur: mural de futbol de 600 metros cuadrados.