Romeo Santos y Prince Royce anuncian Mejor Tarde Que Nunca Tour:

Los íconos de la bachata conquistarán México

EL TEMA “DARDOS” ES #1 EN LOS40 ESTA SEMANA. EN USA, ADEMÁS DE CATEGORIZARSE COMO PLATINO, EL HIT “LOKITA POR MÍ” DEBUTÓ COMO #1

La bachata vivirá uno de los momentos más sorprendentes de su historia con la llegada de Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026, la primera gira conjunta entre Romeo Santos y Prince Royce. Este tour es la oportunidad perfecta de llevar a la experiencia en vivo el álbum Better Late Than Never. ¡Dos referentes del género están preparando una noche llena de música latina y tú eres el invitado principal!

Tras el anuncio de la gira Better Late Than Ever en Estados Unidos, los cantantes de bachata sorprendieron a sus fans y anunciaron que recorrerán diversos países de Latinoamérica en 2026, entre ellos estarán: Perú, Chile, Argentina y, por supuesto, México. El anuncio de esta serie de conciertos tuvo muy buena recepción y desencadenó furor entre sus seguidores en redes sociales en la espera de Mejor Tarde Que Nunca Tour.

La gira nace a partir del éxito de su álbum conjunto, el cual contiene 13 canciones inéditas que fusionan la esencia tradicional de la bachata con influencias contemporáneas como el pop, el R&B, el afrobeat y ritmos tropicales. El lanzamiento del Better Late Than Never marcó su primera colaboración formal tras años de espera; fue un proyecto que ambos artistas trabajaron en secreto durante siete años y cumplió la añoranza de muchos seguidores.

Ocesafact: El álbum Better Late Than Never colocó nueve canciones simultáneamente en Hot Latin Songs de Billboard, un récord semanal para artistas tropicales. Entre ellas, “Dardos” debutó en #8, impulsado por 3.3 millones de streams oficiales.

Romeo Santos es una de las figuras más influyentes en la evolución moderna de la bachata. Como líder creativo de Aventura, revolucionó el género al fusionarlo con R&B, hip hophop y pop, logrando una popularidad internacional sin precedentes. Tras iniciar su carrera solista en 2011, consolidó un sonido propio que combina bachata tradicional con colaboraciones de alto perfil como Usher, Drake y Nicki Minaj, expandiendo el género a nuevas audiencias. Sus álbumes Fórmula Vol. 1, Fórmula Vol. 2 y Golden redefinieron el alcance comercial de la bachata.

Por su parte, Prince Royce se posicionó rápidamente como una voz esencial de la bachata moderna desde su debut en 2010. Con versiones innovadoras como “Stand By Me” y éxitos como “Corazón Sin Cara”, llevó el género a nuevas generaciones combinando sonido bachatero con sensibilidad pop y un fuerte componente bilingüe. Su carrera se caracteriza por una versatilidad vocal que le ha permitido moverse entre bachata, pop latino, R&B y reggaetón. Así como Romeo, Royce también ha sido clave en popularizar la bachata en mercados angloparlantes, especialmente con su álbum Double Vision, marcando un puente entre el público mainstream y la música tropical.

La espera de tantos años para una colaboración finalmente terminó en 2025 con el lanzamiento de Better Late Than Never. El talento y la creatividad que cada uno aportó a este proyecto fueron clave para el gran resultado, el cual se posicionó como número 1 en Top Tropical Albums en las listas de Billboard en su primera semana y en el número 32 en el Billboard 200 (todos los géneros), siendo la séptima entrada de ambos artistas en esta lista.

