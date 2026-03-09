Madrugar para ganar

Aunque Pese Salvador Martínez G.

“A quien madruga, Dios lo ayuda”, dice el refrán, que bien se puede aplicar a la decisión tomada en el Consejo Nacional de Morena, para que el próximo 22 de junio se definan a sus coordinadores estatales, léase candidatos, en las 17 entidades donde se disputará la gubernatura.

Para todos es claro que ser Coordinador Estatal de los Comités de Defensa de la Transformación significa que se convertirán en la candidatura oficial a la gubernatura correspondiente; así lo han hecho ya y, en este caso, con 8 meses de antelación al proceso electoral formal, lo que les permitirá ganar mucho tiempo en el posicionamiento y en campañas políticas, nada encubiertas, protegidas por el cargo de coordinador.

El método para designar a los coordinadores será el de las encuestas, con el cual la dirigencia de Morena o quien tome la decisión final determinará quiénes serán sus abanderados en las contiendas estatales, pero muchos dudan de la legitimidad de estos muestreos.

El real problema de Morena no son las elecciones en sí mismas ni la unidad interna que hoy se ve amenazada por la existencia de diversos grupos, muchos de los cuales no están dispuestos a ceder en sus aspiraciones legítimas o no.

Seis serán los finalistas por estado (tres hombres y tres mujeres); de ahí saldrá el ungido o ungida, quienes enfrentarán la guerra anticipada, las campañas negras, los operadores políticos pagados con recursos públicos y un sinfín de marrullerías que pondrán en riesgo la estabilidad del propio partido.

En teoría, no se permitirán espectaculares, publicidad pagada en redes sociales, reparto de despensas o dádivas, ni captación de recursos en efectivo, así como la tolerancia cero en ataque entre los suspirantes. Eso dice la teoría, ya veremos la realidad, porque la disputa más feroz se dará entre sus filas.

De ahí la preocupación de la aún Presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y del Presidente de su Consejo Nacional, Alfonso Durazo, quienes sostuvieron que la unidad es el valor supremo y que no se permitirá que los grillos desestabilicen el proyecto de la 4T. Ya veremos.

Susurros

Estamos a menos de 100 días del Campeonato Mundial de Futbol y se carece de una estrategia del manejo de crisis en el ámbito de la promoción turística, como se evidencia a raíz de la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Al respecto, el presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano (CHCM), David Ortiz Mena, dejó en claro que, en la región, la de mayor captación de visitantes extranjeros, no se vieron afectaciones ni obstrucciones en las vías federales, por lo que la alerta emitida por Estados Unidos sólo incluyó unas horas a Quintana Roo.

Un manejo de crisis “no consiste en que un funcionario salga a decir que todo está bien, sino en contar con una estructura que permita difundir una estrategia de promoción positiva y de contención” y así minimizar el impacto de una actividad económica de la que dependen cinco millones de mexicanos.

