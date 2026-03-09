Durante marzo, UAEMéx ofrece paquetes de salud para mujeres

La iniciativa incluye consulta ginecológica, papanicolaou, mamografías y ultrasonido obstétrico, con el objetivo de fomentar la prevención y el diagnóstico temprano

Toluca, Méx.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, la Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) ofrece paquetes de atención médica orientados a la prevención y detección oportuna de enfermedades que afectan a las mujeres.

El titular de la Dirección de Servicios Médicos a la Sociedad del Valle de Toluca de la CMS, Sergio Alejandro García Zúñiga, informó que estos paquetes estarán disponibles durante todo el mes de marzo, con costos accesibles para la comunidad universitaria y el público en general.

Entre los servicios incluidos destacan: consulta médica general con densitometría por 470 pesos, consulta ginecológica con prueba de Papanicolaou por 450 pesos, promoción dos por uno en mastografías por 500 pesos, control prenatal con ultrasonido obstétrico por 250 pesos, así como consulta ginecológica con prueba PCR para detección de enfermedades urogenitales por 550 pesos.

García Zúñiga explicó que estos estudios son fundamentales para detectar enfermedades en etapas tempranas, incluso cuando no existen síntomas evidentes.

“Aunque no haya una patología específica, realizar estos estudios permite identificar enfermedades en fases tempranas. Por ejemplo, el Papanicolaou es fundamental para detectar alteraciones antes de que evolucionen a cáncer”, puntualizó.

Asimismo, destacó que el esquema de paquetes permite ofrecer una atención más integral, al combinar estudios diagnósticos con valoración médica especializada, lo que favorece una evaluación más completa de la salud de las pacientes.

Finalmente, invitó a la población a acercarse a la clínica y aprovechar los servicios disponibles durante este mes. Para acceder a ellos es necesario agendar una cita a través de la página oficial de la Clínica Multidisciplinaria de Salud.

“La salud siempre es importante; ser preventivos es mucho mejor que ser curativos. Los invitamos a que vengan, conozcan la clínica y se atiendan con nosotros”, concluyó Sergio Alejandro García Zúñiga.