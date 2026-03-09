UAEMéx presenta su Segunda Temporada de Teatro Universitario 2026

Toluca, Méx.- Con el propósito de fortalecer la difusión cultural y abrir espacios de expresión artística para la comunidad universitaria, la Compañía Universitaria de Teatro de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) presentó la Segunda Temporada de Teatro Universitario 2026, integrada por diversas puestas en escena que abordan temáticas sociales, reflexiones sobre la condición humana y propuestas dirigidas al público infantil.

El jefe de la Unidad de Contenido Digital de la Compañía Universitaria de Teatro, Giovanni Sanzales, explicó que esta temporada reúne propuestas escénicas con enfoques diversos, entre ellos, la migración, la violencia, la relación con los animales y cuestionamientos existenciales que invitan a la reflexión.

“Son propuestas bastante variadas, con temáticas muy distintas. Hay obras que hablan acerca de la migración, otras sobre los animales y algunas más que plantean preguntas existenciales. Es una temporada pensada principalmente para adolescentes y adultos, aunque también contamos con una propuesta infantil que aborda cómo los niños enfrentan sus propios problemas”, señaló.

En el Teatro Universitario “Los Jaguares” se presentarán tres montajes. La obra Nido tendrá funciones de jueves a sábado, a las 17:00 horas, y los domingos, a las 16:00.

Asimismo, ¡Eran Infernales! Falsa crónica sobre el infame caso de ‘Las Poquianchis’ se presentará de jueves a sábado, a las 19:00 horas, y los domingos, a las 18:00.

Finalmente, La Primera Noche de los Niños Pájaro ofrecerá funciones los sábados y domingos a las 13:00 horas.

Por otra parte, en el Teatro Universitario de Cámara “Esvón Gamaliel”, ubicado en el Edificio de Rectoría, se presentarán las obras Firu, una obra sobre los perros en situación de calle, de jueves a sábado, a las 17:00 horas, y Umbrales, de jueves a sábado, a las 19:00 horas.

Sanzales destacó además la participación de egresados de la Licenciatura en Arte Teatral de la UAEMéx, quienes encuentran en estas producciones una oportunidad para fortalecer su trayectoria profesional. En total, alrededor de 25 actores participan en los distintos montajes que integran la temporada.

La Segunda Temporada de Teatro Universitario 2026 se desarrollará del 12 de marzo al 26 de abril. El costo de acceso será de 115 pesos entrada general, 90 pesos para personal administrativo y académico, y 70 pesos para estudiantes e integrantes del INAPAM. Además, como parte del programa “Jueves de Teatro”, el público podrá acceder a las funciones con un precio especial de 55 pesos.

De manera paralela, la Compañía Universitaria de Teatro mantiene actividades dirigidas al público familiar, como Teatro Panal, que se realiza los sábados, a las 11:00 y 12:00 horas, con funciones gratuitas, así como Colmena Escénica, los domingos, a las 15:00 y 16:00 horas, con presentaciones escénicas y talleres.