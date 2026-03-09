Sheinbaum no niega que México sea epicentro de cárteles y su violencia hemisférica

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

Si algo ha mostrado Donald Trump, de enero de 2025, en que tomó posesión de su segundo mandato a la fecha, es que ni pide permiso para hacer lo que quiere, ni le importa violar reglas nacionales o internacionales.

En este contexto, es en que sus estrategias incluyen lo mismo aplicar aranceles desmedidos indiscriminadamente en todo el mundo, que anunciar con el mayor desparpajo que intentará anexar Islandia o Canadá a EU, que usar la fuerza militar de su país para ir y capturar a Nicolás Maduro en su búnker de Caracas -y llevarlo ante un tribunal de Nueva York-, que bombardear Irán para meses después aplicar otro ataque masivo junto a Israel a este país y eliminar al Ayatola Alí Jameneí y descabezar su cúpula militar.

Su actuación, sin embargo, no es totalmente irracional o arbitraria, como muchos suponen.

Sus decisiones y actuaciones corresponden, sin duda, a una lógica de beneficio para los intereses de EU y todas tienen una justificación ética, moral, de defensa de derechos humanos que es difícil contradecir o rechazar.

¿Quién podría defender a Nicolás Maduro? ¿O quien estaría en contra de que Irán tuviese una bomba atómica? Creo que nadie condena que haya descabezado un régimen islamista que durante los últimos 37 años ha sometido a condiciones impensables de violencia y sometimiento a las mujeres. ¿Quién no aplaudiría el erradicar como sea a los cárteles de la droga que además han generado otras muchísimas líneas de extorsión y violencia donde operan?

Es justo en este último punto donde se encuentra atrapada la presidenta Claudia Sheinbaum con su insistencia en no aceptar la intervención militar que le ofrece Trump para combatir a cárteles mexicanos.

El rechazo a aceptar esta intervención militar estadounidense es tomado por no pocos como una defensa de los narcos.

Pese a ese reiterado rechazo el mandatario de EU ha insistido una y otra vez en proponer la acción militar conjunta.

No todo termina ahí. Trump ha ido rápidamente construyendo un contexto legal. Su sistema de justicia y su Congreso ya consideran a cárteles mexicanos como terroristas. Eso le da al gobierno de Trump un arsenal legal y financiero de acción contra cárteles. De entrada, le permite a Trump realizar acciones militares en territorio mexicano sin que sea penalizado por ello en EU.

En el ínter, el presidente de EU ha bombardeado barcazas en el Caribe y en el Pacífico frente a las costas mismas de Acapulco.

Y desde que inició su gestión, a fines de enero de 2025, Trump ordenó militarizar la frontera de su país con el nuestro, para combatir a fondo el flujo de fentanilo y otras drogas e igual ordenó realizar sobrevuelos de drones y aviones con la más alta tecnología para intervenir comunicaciones o para ubicar a cárteles en todo México.

Y desde aquel enero de 2025 amenaza con aplicar aranceles si el gobierno de la 4T de Sheinbaum no combate a cárteles y narcotráfico.

Desde entonces, vivimos una permanente certificación de resultados para lo cual el Gabinete de Seguridad de México va a Washington a rendir informes y recibir instrucciones.

Informes que ese gabinete se niega a dar ante el Senado mexicano, a pesar de que eso está establecido en la Constitución.

Y pese a que el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, ha encontrado y destruido ya cerca de 2 mil laboratorios de fentanilo -que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador afirmaba no existían- y de que ya terminó con la política de “abrazos, no balazos” de AMLO que solo sirvió para el desmedido crecimiento y expansión de carteles y crimen organizado, el Gabinete de Seguridad de México sale reprobado en Washington.

De eso se encarga en informar el presidente Trump, quien una y otra vez indica que México de Sheinbaum va bien… pero que le falta todavía más para que sean satisfactorios sus resultados.

La certificación más contundente en contra la dio a conocer Trump el sábado en Miami ante 12 jefes de Estado del continente al afirmar que el epicentro de la violencia que alimentan “gran parte del derramamiento de sangre en el hemisferio” está en el México gobernado por Claudia Sheinbaum.

“Que esos cárteles gobiernan ahora mismo México. Que están cerca de nosotros. Y que tenemos que erradicarlos, tenemos que eliminarlos a todos. Están empeorando. No podemos permitir eso”, dijo Trump

Y para combatir militarmente esos cárteles, con misiles si es necesario afirmó, integró una alianza militar denominada “Escudo de las Américas”.

La obviedad nos indica que Trump no ha creado todo este andamiaje militar y legal sólo para alardear. Es por demás evidente que lo usará para una o más operaciones militares en territorio mexicano y en otras naciones del continente contra cárteles y para que no se le puedan atribuir esos operativos solo a EU, sino que ahora serán de EU y otras 12 naciones latinoamericanas.

¿Si lo hacen les va Sheinbaum a declarar la guerra a todos en defensa de los cárteles en México?

Por lo pronto, y sin desmentir que México se encuentre el epicentro de los cárteles del narco que provocan violencia en el continente, la mandataria afirmó ayer en su mañanera realizada en un hospital en la alcaldía Gustavo A. Madero, que no permitirá operaciones militares contra cárteles en México.

¿Cómo lo impedirá? ¿Con el Himno Nacional?

Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa