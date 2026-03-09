La fiesta inolvidable

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Dice la vieja conseja sobre el nuevo rico: el que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver.

Y esa es una extraordinaria visión sobre los nuevos ricos de la Cuarta Transformación, los que no encuentran la forma de dar a conocer su nueva condición social.

Unos optan por viajar de la forma en que nunca lo hicieron anteriormente. Otros, compran casas lujosas. Hay quienes adquieren vehículos de super lujo y quienes deciden realizar fiestas chocantes y extravagantes a un elevado costo que contrasta con la pobreza del entorno en que viven.

Ese es el caso de un empresario tabasqueño Juan Carlos Guerrero Rojas, contratista de Pemex, beneficiado con contratos por miles de millones de pesos, quien para agasajar a su hija Fernanda en su XV cumpleaños, le dio una fiesta que sorprendió a todos, por el lujo, lo cursi y la cantidad y calidad de los invitados que, muchos de ellos, cobraron.

Guerrero Rojas es uno de los pocos empresarios que tienen la suerte de cobrar en una empresa quebrada que tiene adeudos millonarios en dólares con contratistas que tienen más de un sexenio esperando cobrar.

Son poseedores de fortunas monumentales y como en el caso de Guerrero Rojas dieron el salto de pequeños empresarios a disfrutar de ríos de dinero que no encuentran la forma de gastarlos.

Beneficiado por el arribo de directivos tabasqueños a la empresa petrolera. Guerrero Rojas creció súbitamente, de ser un mediano empresario a la obtención de contratos millonarios en dólares.

Hasta donde se sabe, las ligas del empresario son con el ex director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y entre sus socios se encuentran Héctor Peralta y José del Carmen Olán.

La discreta fiesta celebrada en la capital tabasqueña contó con varias novedades como una réplica de la estatua de la Libertad y la desaparecida escultura de Love fue apadrinada por una serie de personajes contratados para darle sabor al festejo y animar la misma.

Belinda, carismática y polémica figura artística que se encuentra trabajando en España, fue trasladada a la capital tabasqueña, para cantarle a la festejada, al estilo Marilyn Monroe. También participaron el colombiano J Balvin, la conductora Galilea Montijo, el grupo Matute, el cantante de ranchero Pablo Montero y otras figuras del espectáculo.

El costo de lo que hubo y los asistentes, con todo y el recalentado del día siguiente se calcula rebasa los cuarenta millones de pesos, una cifra que ni siquiera los millonarios más excéntricos de México llegan a gastar en algo similar.

Habrá que ver si esto llama la atención de las autoridades sobre las ganancias recientes de los empresarios consentidos de la Cuarta Transformación, donde predominan los avecindados en Tabasco.

*********

Otro personaje que llama la atención es el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, quien recientemente adquirió la propiedad de más de 200 hectáreas para la cría de ganado, a poco más de un año de gobernar la entidad peninsular.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com