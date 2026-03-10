Ebullición legislativa en Senado y Diputados

Como pocas veces, esta semana las cámaras de Senadores y Diputados se vieron congestionadas por proyectos legislativos que fueron desde el debate y tramitación de la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, hasta la designación de un nuevo Auditor General de la Federación y una iniciativa para disminuir y moderar pensiones a burócratas VIP y aprobar una iniciativa que desde ya considera como violencia laboral contra las mujeres si perciben un salario menor por igual trabajo que realiza un hombre dentro de un mismo centro laboral.

Dentro de este trajín, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos aprobaron ayer mismo por unanimidad, con 32 votos a favor, el dictamen que reforma al artículo 127 constitucional, que limita las jubilaciones y pensiones en las entidades públicas.

El proyecto establece que estas jubilaciones o pensiones no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal, en el presupuesto correspondiente.

Y esto aplica para el personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, todos del gobierno federal.

Así como en los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, las empresas y los fideicomisos públicos de las entidades federativas y de los municipios.

La reforma excluye de esta disposición a las Fuerzas Armadas; las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales; las constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios, y la pensión no contributiva.

En sus disposiciones transitorias, la reforma precisa que todas las jubilaciones o pensiones que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor del decreto deberán ajustarse al límite establecido, incluyendo las que se encuentren vigentes.

El tope serán 70 mil mensuales

La iniciativa pretende establecer un tope de hasta en 70 mil pesos mensuales las pensiones de 6 mil 297 ex funcionarios federales que integran la burocracia VIP del gobierno.

Si bien 70 mil pesos es una super pensión para el promedio de los casi 18 millones o más de pensionados del IMSS, del ISSSTE y Bienestar en el país, no es tanto si vemos que la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum le pegará a unos burócratas super privilegiados a los que algunos de ellos hoy reciben más de un millón de pesos mensuales de gratificación.

La iniciativa aprobada ayer indica que en la CFE hay 2 mil 199 jubilados que ingresan mensualmente más de lo que gana la presidenta y que en conjunto suman 4 mil 500 millones de pesos al año.

Eso significa que cada uno de ellos recibe un promedio de 2 millones 50 mil pesos al año. Eso terminará con esta reforma.

En Pemex, a su vez, existen hasta hoy 544 pensionados con ingresos mensuales mayores que los de Sheinbaum para sumar una erogación de mil 827 millones de pesos anuales lo que significa que cada uno recibe en promedio 3 millones 400 mil pesos anuales.

En la nómina de pensionados de la desaparecida Luz y Fuerza del Centro aparecen 14 mil ex trabajadores de confianza que reciben pensiones que rebasan los 27 mil millones de pesos anuales, eso los deja con 2 millones al año para cada uno de ellos.

Para ser más precisos, es en esta nómina (67%) donde se localizan pensionados de a millón hasta los 100 mil pesos mensuales para sumar 3 mil 504 jubilados que ingresan más del sueldo presidencial.

En la exposición de motivos de esta iniciativa, se indica que existen 9 pensionados en Nacional Financiera, 19 en Banobras y 22 en Bancomext -50 en total en estas 3 instituciones-, que suman los 2 mil 438 millones de pesos anuales para dejarle a cada uno de ellos un ingreso anual promedio de casi ¡50 millones de pesos!.

Con esta reforma ninguno de todos los anteriores obtendrá más del 50% de lo que ingresa mensualmente la presidenta Claudia Sheinbaum o sea 70 mil pesos mensuales.

Todavía quedan algunos privilegiados

En este intento por moderar pensiones en el sector público, quedan sin embargo algunos privilegiados.

La reforma a estas estas pensiones no afectarán a actuales ni ex ministros de la Suprema Corte.

«Los actuales Ministros, su pensión es la del ISSSTE, los de ahorita. Los anteriores, no quedó incluida en la reforma al Poder Judicial, entonces ya no quisimos incluirlo, porque ahí se quedó esa reforma», se indicó.

La reforma a pensiones de privilegiados no toca las actuales pensiones de ex ministros cercanos a la 4T como la diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero, o el coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.

