La ruta del 27

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Mientras los partidos de oposición deshojan la margarita, Movimiento de Regeneración Nacional ya alertó a sus huestes para contender el año próximo.

Con mucha anticipación, Morena ya definió fechas (22 de junio) en pleno mundial de futbol para designar a sus cartas fuertes que se encargarán de representar al partido en los 17 estados con elección de gobernadores.

Muchos de estos serán precisamente los candidatos que postulará en los 13 estados que gobierna y en los cuatro en los que es opositor.

La selección de los coordinadores es una de las simulaciones a las que recurre Morena para iniciar sus campañas políticas, sin transgredir las disposiciones electorales.

El anuncio de las fechas de un partido situado a kilómetros de distancia de sus adversarios no parece preocuparles a sus opositores, toda vez que mientras que el partido gobernante alista sus fichas, ellos duermen sin preocupación alguna.

Las cifras no parecen beneficiar a los opositores que mantienen algunos enclaves y confían en que los electores acudan en masa a refrendarlos.

Sin embargo, el panorama no parece tan claro, ya que es cierto que en Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro gobierna el PAN, no se ve una diferencia tan grande con Morena y sus aliados.

Es ahí donde radica la diferencia, ya que en esta ocasión los panistas no irán en alianza con el PRI ni lo que queda del PRD.

Las alianzas del pasado ayudaron a que al partido blanquiazul conquistaran las que son junto con Guanajuato las joyas de la corona.

Sin embargo, ahora las cosas serán diferentes, los panista se rehúsan a ir en alianza con el PRI, aunque coquetean con MC, un partido que en el pasado les resultó un lastre como sucedió en los comicios presidenciales de 2018, con el movimiento de Dante no le sirvió de nada a la candidatura de Ricardo Anaya.

En 2024 sucedió lo contrario, la candidatura de Xóchitl Gálvez restó presencia a los dos partidos que gobernaron antes de la llegada de Morena, ya que priistas y panistas resintieron los efectos de una candidatura que no cayó bien entre los electores.

Los panistas se mantuvieron en su promedio de poco más de nueve millones de votos y los priistas descendieron a cinco millones y medio.

Y aunque la elección presidencial fue un desastre para la alianza de priistas y panistas, tres años les rindió frutos, pues obtuvieron los gobiernos de Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro, por lo que ahora sin ese respaldo sufrirán para conquistar el triunfo.

En el caso de Movimiento Ciudadano su joya es Nuevo León, la que tratarán de conservar, mientras que, en las restantes 16 entidades, buscarán conquistar alcaldías y diputaciones locales.

Morena ni suda ni se preocupa, ya que sabe que los cuatro estados que no gobierna se encuentran a tiro de piedra y buscará conquistarlos.

********

Hoy se definirá qué tipo de Auditor o Auditora quieren en la Superior de la Federación. Uno real, con autonomía que cumpla con su trabajo o uno carnal, cercano al gobierno actual, que actúen con la blandura necesaria, para solventar todo tipo de triquiñuelas y desvíos.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com