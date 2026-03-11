El PAN seguirá luchando en favor de las familias mexiquenses: Anuar Azar

Atención a demandas ciudadanas

Por Arturo Baena

Valle de México.- La familia, la educación, su economía y los servicios públicos de calidad, son pilares fundamentales de las y los mexiquenses. En Acción Nacional, escuchamos las demandas ciudadanas para brindar soluciones que otros simulan resolver.

Así lo expresó, en entrevista, Anuar Azar Figueroa, dirigente estatal del PAN en el Estado de México, luego de reiterar su compromiso de seguir trabajando en favor de las causas justas.

“El PAN siempre busca apoyar la economía familiar ante la inflación mediante propuestas como estímulos fiscales, incluyendo la reducción del 100% en el pago de colegiaturas y apoyo en la compra de alimentos y medicamentos. Además, promueve políticas para garantizar la seguridad de las familias y la atención integral”, dijo.

Azar Figueroa, al continuar visitando municipios que conforman el Estado de México, reiteró que «el partido enfatiza la educación de calidad y propone fortalecerla desde el núcleo familiar. Aboga por una educación que permita el desarrollo académico, emocional y el bienestar, rechazando políticas que consideren deficientes para la juventud».

Por otra parte, el también diputado local destacó que la agenda del PAN es clara en sus propuestas económicas, en las cuales se han impulsado medidas para que las personas con menores ingresos no paguen Impuesto Sobre la Renta (ISR), entre otros .