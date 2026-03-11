Se trabaja en seguridad con el gobierno federal: Isaac Montoya

Reunión en Palacio NAcional

Naucalpan, Méx.- Con una labor conjunta entre diferentes dependencias de las tres órdenes de gobierno se trabajará para lograr construir territorios de paz a través de la atención a las causas que generan la violencia, afirmó el alcalde Isaac Montoya Márquez, luego de asistir a una reunión con la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y las diversas secretarías del gobierno de México.

Tras su salida de Palacio Nacional, el presidente municipal subrayó “Naucalpan es uno de los municipios más relevantes en población, en cuestión económica y por supuesto un territorio estratégico y neurálgico en el Valle de México y en la Zona Metropolitana, por ello, somos un municipio que está comprometido con estos proyectos”.

A esta reunión convocada por el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, asistieron 61 municipios que son los que concentran mayor población, para fortalecer la coordinación entre gobiernos con el fin de aplicar acciones conjuntas que permitan transformar y recuperar la paz y la tranquilidad en las comunidades, apuntó Montoya Márquez.

La Estrategia Nacional de Construcción de Territorios de Paz, involucra a diversas dependencias federales y estatales y en Naucalpan “es enfocarnos al deporte, al arte, a la cultura, principalmente atender a las y los jóvenes y dar vida a espacios públicos, espacios comunitarios para que se transformen y se conviertan en núcleo de la vida comunitaria, recuperar la confianza, es recuperar lugares que hoy se encuentran en situación abandono”.

El presidente municipal detalló que, estos trabajos, son un esfuerzo muy grande, también se enmarcan en el Mundial Social, para recuperar espacios deportivos, canchas en mal estado, en una situación de completo abandono.

Agregó que son muchas actividades que se llevarán a cabo a lo largo de este año para transformar la realidad, reconstruir el tejido social y lograr que los municipios recuperen la paz y se vayan transformando.

Previamente, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en la Mañanera del Pueblo, refirió que con un trabajo conjunto entre diferentes dependencias se trabajará con los 61 territorios de paz que están en 22 entidades, donde señaló que, se trabaja en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Educación, el Sistema Nacional DIF. En las ferias de paz se atiende a los jóvenes, de acuerdo a los proyectos de cada municipio.