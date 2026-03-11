Azucena Cisneros asiste a reunión de alcaldes con Claudia Sheinbaum

Mesa de trabajo en Palacio

Valle de México.- Al acudir al Palacio Nacional, a una mesa de trabajo con la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, la alcaldesa de Ecatepec Azucena Cisneros Coss afirmó que la estrategia federal de seguridad da resultados eficaces, con presencia permanente en territorio de los tres niveles de gobierno, y la atención a las causas de la inseguridad, que se consolidarán con diversas acciones en territorio.

Al pronunciarse durante el Encuentro de Coordinación con Presidentas y Presidentes Municipales de Territorios de Paz, a nombre de los 61 alcaldes, Cisneros recordó que durante décadas la gente exigió seguridad y presencia permanente del Estado, y hoy se trabaja de la mano de la Federación.

Azucena Cisneros subrayó que en Ecatepec el gobierno municipal atiende las causas de la inseguridad con apoyos para que las y los jóvenes continúen sus estudios, oportunidades laborales y de esparcimiento, atención a conductas de riesgo, rescate de espacios públicos y creación de senderos seguros.

Agregó que con respaldo de distintas dependencias federales se realizan intervenciones en las comunidades para generar territorios de paz, con ferias de prevención, atención de problemáticas y prestación de servicios públicos y de salud.

En el encuentro participaron además de la Presidenta Sheinbaum, 17 funcionarios federales como los titulares de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Educación Pública; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; Cultura y Mujeres.

La alcaldesa de Ecatepec reiteró que la coordinación que lidera la Presidenta de la República, bajo el esquema de Mando Único, y con respaldo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, hoy permite que las instituciones de seguridad y procuración de justicia actúen con claridad, información compartida y presencia real en territorio.

Cisneros Coss afirmó que la estrategia instrumentada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch funciona porque se aplica en territorio y tan solo en el Estado de México el homicidio doloso bajo en 61 por ciento; robo de vehículo, 39 por ciento; extorsión 37 por ciento; robo a casa habitación 21 por ciento y robo a negocio 23.9 por ciento.

Mientras que en Ecatepec, donde por años los grupos criminales vulneraron la seguridad y la gobernabilidad, hoy se consolida una incidencia a la baja de los delitos de alto impacto. “La estrategia funciona cuando hay coordinación institucional, presencia del Estado y atención a las causas de la inseguridad”, destacó.

La alcaldesa de Ecatepec afirmó que se fortalecerá en territorio la estrategia federal junto a la municipal con proximidad social en más de 500 comunidades, capacitación y profesionalización de las y los policías para garantizar paz y tranquilidad a las familias.