Regularizar pagos a la CFE, llama diputado a municipios

Valle de México. Al referir que, a nivel nacional, los adeudos del estado, municipios y dependencias públicas con la CFE superan los 53 mil millones de pesos, de los cuales más de 26 mil millones de pesos corresponden al Estado de México, congresistas de Morena y el PRI respaldaron la iniciativa del diputado Valentín Martínez Castillo para que suscriban convenios de regularización de deudas con los gobiernos estatales, municipales y sus respectivas entidades públicas, sin comprometer la continuidad de los servicios.