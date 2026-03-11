La CDMX construye la red de bienestar más grande del mundo: Clara Brugada

Presupuesto llega a 13 mil mdp

Anuncia próxima iniciativa de ley que protegerá a las primeras infancias

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que en 2026 su administración realizará una inversión de 13 mil millones de pesos para el desarrollo de programas sociales, y adelantó que presentará una iniciativa de reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de gasto social y protección a la primera infancia, con el objetivo de hacer que esta capital sea la primera metrópoli del continente en apoyar y proteger a niñas y niños de cero a 3 años de edad.

“En este año, 2026, los programas sociales de la Ciudad de México llegarán a 2 millones y medio de personas. Este año invertimos más de 13 mil millones de pesos en los principales programas, solo de transferencias económicas directas a la población, esto significa que desde que entramos al gobierno sumamos a más de un millón 300 mil personas nuevas a distintos programas de bienestar”, afirmó.

En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina anunció la presentación ante el Congreso de la Ciudad de una iniciativa de reforma constitucional en materia de gasto social y de protección de la primera infancia, que permitirá garantizar derechos plenos a la primera infancia.

“Los primeros mil días de vida son una etapa crucial en el desarrollo de cualquier ser humano. El desarrollo cognitivo de las infancias, a largo plazo, se define en esos primeros mil días de la vida. Seremos la primera ciudad en América que apoya de forma decidida a la primera infancia”, puntualizó.

Señaló que es fundamental que la política social cuente con todos los recursos presupuestarios necesarios para la garantía plena de los derechos sociales y que no se debe tener ningún retroceso en esos derechos, por lo que la única forma de lograrlo es blindar el gasto público social, por lo que propondrá establecer en la Constitución que el gasto social no sea inferior en términos reales al año anterior.

Indicó que históricamente las y los niños de cero a tres años han sido olvidados por la política social, por lo que con la iniciativa que propondrá al Congreso de la Ciudad buscará que la primera infancia sea la primera prioridad y que la capital del país sea pionera en garantizar los derechos a la primera infancia.

La mandataria local refirió que en la Constitución se debe establecer el derecho de un apoyo económico a niñas y niños de entre cero y 6 años de edad, así como un mandato al gobierno local para construir un sistema de educación integral, el cual contemple infraestructura, formación de educadores y educadoras y un presupuesto necesario para su total desarrollo.

Recordó que actualmente se cuenta con un sistema de educación pública que inicia con el jardín de niños para las infancias de 4 años, que garantiza el gobierno y el estado con la construcción de escuelas y pago de maestros; mientras que las infancias de cero a tres años se quedan a cargo de la familia, de las mujeres.

Brugada Molina reiteró que desde su gobierno se propone que por mandato constitucional exista un sistema de educación inicial, que obligue al estado, al gobierno, a construir la infraestructura, contar con los educadores y todo lo necesario. “Y por lo tanto, cuando nazca una niña y un niño, debe tener garantizado un centro de cuidado y desarrollo infantil. Eso es parte del Sistema Público de Cuidados que estamos echando a andar en la ciudad”, puntualizó.

Reiteró que su administración construirá 300 Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil, por ello con la iniciativa de reforma constitucional que presentará habrá de garantizarse que los próximos gobiernos inviertan en la construcción de este sistema de educación inicial y se garantice que todo niño o niña que nazca tenga un lugar para ser cuidado con dignidad.

Con respecto a la política social que su administración ha implementado, la jefa del Ejecutivo local dijo que tiene el objetivo es cumplir el mandato constitucional del mínimo vital y del estado de bienestar con la garantía del ingreso y el sistema público de cuidados, como los grandes pilares nuevos de la política social.

“Avanzamos en hacer realidad el mínimo vital, que es ya un mandato constitucional. Avanzamos en la construcción de una ciudad de México libre de pobreza y avanzamos a la construcción de una ciudad más humana y menos desigual. Seremos la primera ciudad del mundo en tener una garantía incondicional de un ingreso mínimo, una renta básica para las grandes mayorías. Estamos muy orgullosos de la política social y de los recursos que se destinan y que se van a seguir destinando”, aseguró Brugada Molina.

La secretaria de Bienestar e Igualdad Social (Sebien), Araceli Damián González, explicó que actualmente se lleva a cabo una inversión en programas sociales de cerca de 13 mil millones de pesos; sin embargo, refirió que se trata de apoyos que van más allá de transferencias, pues abarcan diversos servicios, entre ellos la implementación del Sistema Público de Cuidados.

Refirió que los programas sociales plantean apoyos durante el ciclo de vida, desde el vientre materno con la estrategia Mujeres Sanas, Infancias Protegidas para que embarazadas tengan un ingreso básico mínimo, orientaciones, beneficios médicos y seguimiento; y posteriormente Desde la Cuna para niñas y niños de 0 a 3 años de edad; los cuales una vez que inicien el ciclo escolar puedan recibir los beneficios de Mi Beca para Empezar.

En tanto, para madres y padres, con el objetivo de fortalecer el desarrollo pleno de las primeras infancias se complementa con los servicios que ofrecen las Casas de las 3Rs, que son los Centros de Cuidado Infantil.

Para las personas adultas, se implementan programas como Ingreso Ciudadano Universal para la población de entre 57 a 59 años de edad; la Pensión Hombres Bienestar para varones de 60 a 64 años, donde esta última acompaña al programa federal dirigido a mujeres de este grupo etario.

Otra estrategia fundamental, explicó Araceli Damián, es Ciudad que Cuida a Quien Cuida, enfocado, generalmente, a mujeres que dedican más de 48 horas a cuidar a un familiar, ser querido o a alguna persona que depende de ellos, lo cual las limita a acceder a otro tipo de actividades con remuneración económica.

Asimismo, se implementan los comedores populares que ofrecen alimentos a bajo costo para garantizar que ninguna persona en la Ciudad de México se quede sin alimentación, mismos que se busca estén en todas las Utopías, lo que se sumará a los cerca de 500 que se encuentran funcionando actualmente y que, por instrucciones de la Jefa de Gobierno, se deben ampliar también a las escuelas de educación media y media superior.

Para apoyar también a las personas que no reciben otro tipo de apoyo y se encuentren entre los 24 y 57 años de edad, se implementa la estrategia Mercomuna que les otorga hasta 3 mil pesos al año para adquirir productos de la canasta básica, mismo programa que tiene como objetivo impulsar y fortalecer la economía comunitaria local.